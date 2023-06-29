В Туркменистане состоялось торжественное открытие первого "умного" города Аркадаг – историческое событие и национальный праздник (ФОТО)

АРКАДАГ /Trend/ - В Туркменистане сегодня, 29 июня состоялось торжественное открытие первого "умного" города Аркадаг, ставшее историческим событием и национальным праздником в республике, вызвавшим большой интерес международной общественности, сообщает корреспондент Trend с места события.

Открытие города Аркадаг (в переводе с туркменского означает "Покровитель") в честь национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и в день его рождения было организовано на самом высоком уровне. Знаменательно, что историческое событие и национальный праздник пришлись на Гурбан байрамы.

В мероприятии приняли участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, тысячи представителей общественности и гости из многих стран мира. Торжественное мероприятие началось на площади у монумента "Акхан", где была представлена музыкально-хореографическая композиция в исполнении творческих коллективов, состоялся парад-шествие. В монументе "Акхан" запечатлен образ легендарного и прославленного скакуна ахалтекинской породы Акхана – мирового рекордсмена, внесённого в Книгу рекордов Гиннесса. Украшающая новый город оригинальная скульптурная композиция, возведённая по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова – символ всенародной любви к "небесным" коням, являющимся бесценным достоянием и гордостью нации. На открытии монумента под торжественную мелодию ввысь взлетели лёгкие облака разноцветных воздушных шаров, а у ее подножья начали работать фонтаны.

В рамках широкомасштабных торжеств на главной площади города Аркадаг под звуки государственного гимна был поднят флаг Туркменистана, состоялась церемония открытия монумента "Аркад".

Далее состоялось знакомство с объектами культурно-бытового назначения и жилыми зданиями, прошли церемонии открытия детского реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова, вручение наград и сертификатов городу Аркадаг, В облике нового города нашли гармоничное сочетание лучшие традиции национального зодчества и современные тенденции в области архитектуры и дизайна.

Строительство Аркадага, расположенного в 30 км юго-западнее столицы - Ашхабада, началось в 2019 году. В церемонии закладки административного центра Ахалского велаята принимал участие председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По замыслу национального лидера туркменского народа, город Аркадаг, за которым специальным законом закреплён статус города государственного значения, будет первым "умным" городом в стране с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т.д.

Строительство города осуществляется в два этапа, будет построено свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, в которых будут созданы самые лучшие условия для проживания, отдыха, гармоничного воспитания детей. Общая площадь города составит 1 002 гектара, а его население будет составлять более 70 тысяч человек. На строительство уже потрачено $3,3 млрд, планируется потратить еще $1,5 млрд.

В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых двух- и многоэтажные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Дома в городе Аркадаг оснащены тепловым покрытием, регулирующим температуру внутри в зависимости от времени года.

Будет создана широкая сеть медицинских учреждений, включающая в себя Центр охраны здоровья матери и ребёнка и другие учреждения. Наряду с этим, предусмотрено строительство Международной высшей школы коневодства с ипподромом, тренажёрными площадками, манежами и конюшнями, Научно-производственного центра данного профиля.

Также город обеспечен сетями администрирования, бизнеса, социальной сферы, транспортно-коммуникационной инфраструктурой, что позволит создать новые рабочие места и решить вопрос с трудоустройством населения.

"Умный город" - обязательное условие применения высокоскоростной связи. Исходя из этого, в городе Аркадаг будет создано 20 систем связи 3G и 20 4G (LTE). Каждый дом в городе Аркадаг будет оснащен "умными" технологиями. С помощью этих технологий предполагается создать комфортную среду проживания и экономить электроэнергию. Все проведенные в новом городе высококачественные работы соответствуют мировым стандартам.

В современном городе также будет действовать единая служба вопросов и ответов. Колл-центр, который будет работать круглосуточно, будет принимать звонки по номеру телефона 112 и, в зависимости от сути обращения, оповещать скорую помощь, службы пожарной и газовой безопасности и организовывать соответствующие действия.

Также в городе будут установлены "умные" мусорные баки, чтобы модернизировать работу коммунальных служб. На крышках "умных" мусорных баков устанавливаются специальные датчики, с помощью которых процент их заполнения сообщается в Центр управления.

Кроме того, "умный" город Аркадаг присоединился к проекту "Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ". Соответствующий сертификат Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в ходе встречи вручила Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, прибывшая в Ашхабад для участия в открытии нового офиса Центра ОБСЕ в туркменской столице.

В Аркадаге уже созданы Государственный архив города, одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.

16 июня Президент Сердар Бердымухамедов дал старт второй очереди строительства города Аркадаг.

"В целом новый город Аркадаг стал одним из совершенных городов, с самыми благоприятными условиями для проживания, работы и отдыха", – отметил глава государства.

От имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в дар учреждениям нового города были переданы современные, отвечающие экологическим нормам транспортные средства – электробусы, электромобили, коммунальная техника и специализированные служебные автомашины.

В рамках второго этапа запланировано строительство пяти общеобразовательных школ на 720 мест каждая, девяти детских садов на 320 мест, Дома здоровья, здания Службы противопожарной безопасности. Будут также построены железнодорожный вокзал, автопарк, диспетчерский пункт и автостанция.

В строительстве города Аркадаг принимали участие только строительные компании Туркменистана и туркменские архитекторы. Строительные материалы, используемые при застройке, являются экологически чистыми и могут быть переработаны и повторно использованы. Контроль за строительством "умного" города Аркадаг вели лично глава государства и председатель Халк Маслахаты страны.