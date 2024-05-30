В Туркменистане прошли военно-полевые учения

БАКУ /Trend/ - Военно-полевые учения с целью повышения профессионального мастерства личного состава вооруженных сил и проверки боеготовности национальной армии прошли в западном регионе Туркменистана, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан", передает Trend.

Издание отмечает, что в стране регулярно проводятся военные учения для отработки скоординированных действий всех родов войск, что способствует повышению профессионализма военнослужащих, укреплению оборонительного потенциала и мощи вооруженных сил. При этом подчеркивается, что военная доктрина Туркменистана имеет исключительно оборонительный характер и соответствует миролюбивой внешней политике нейтральной республики.

Основной целью прошедших учений было улучшение мастерства и боевой выучки личного состава, а также выполнение скоординированных действий на суше, в воздухе и на море с применением передовых методов и тактик боя. Командам были поставлены учебно-боевые задачи, включая обезвреживание диверсионных групп и отражение воздушных атак. Особое внимание в учениях уделялось использованию современных беспилотных летательных аппаратов, цифровых систем навигации, радиолокационных средств обнаружения и других новейших вооружений.