Президент Узбекистана принял делегацию Всемирного банка

18 января 2018 23:02 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг принял делегацию Всемирного банка во главе с главным исполнительным директором Кристалиной Георгиевой, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения партнерства в рамках приоритетных направлений развития Узбекистана в соответствии со Стратегией действий на 2017−2021 годы.

Особое внимание было уделено обеспечению качественной и своевременной подготовки, а также эффективной реализации инвестиционных проектов с привлечением долгосрочных финансовых ресурсов Всемирного банка.

В качестве приоритетных определены проекты в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, модернизации социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства, развития финансового сектора, внедрения передовых технологий и знаний, механизмов государственно-частного партнерства, поддержки бизнеса, программ в области медицины и образования.

Кристалина Георгиева подчеркнула, что Всемирный банк готов к расширению полномасштабного партнерства с Узбекистаном в рамках реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

Узбекистан является членом Всемирного банка с 1992 года. Портфель сотрудничества за этот период включает свыше 30 реализованных и осуществляемых проектов с привлечением льготных кредитов на сумму свыше 2,9 миллиарда долларов.

Среди них такие крупные проекты, как строительство электрифицированной железнодорожной линии «Ангрен-Пап», внедрение современных и энергоэффективных технологий на энергетических и промышленных объектах, развитие транспортной инфраструктуры, повышение потенциала аграрного комплекса, управление водными ресурсами и улучшение водоснабжения, модернизация системы экстренной медицинской помощи, совершенствование образования и другие.

(Автор: Мамед Дашдемиров)

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