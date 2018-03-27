Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС

27 марта 2018 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Ташкентской конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» состоялась очередная встреча министров иностранных дел государств формата «Европейский Союз - Центральная Азия».

Как сообщают во вторник узбекские СМИ, в ходе встречи министры иностранных дел Казахстана - Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана - Эрлан Абдылдаев, Таджикистана - Сироджиддин Аслов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили актуальные вопросы межрегионального взаимодействия.

Руководители внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии приветствовали намерение европейской стороны разработать и принять в 2019 году обновленную Стратегию ЕС в отношении региона, а также выразили готовность принять самое активное участие в этом процессе.

В ходе министерской встречи также обсуждались перспективы экономического развития региона, межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционно-технологической, научной и образовательной сферах.

Отдельное внимание в преддверии предстоящей Ташкентской конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» было уделено вопросам стабилизации ситуации в Афганистане и его социально-экономического развития.

В частности, состоялся обмен мнениями относительно поддержки Европейским Союзом усилий государств Центральной Азии по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, его вовлечению в региональные экономические и инфраструктурные связи.

Следующую встречу глав МИД решено провести во второй половине текущего года в Брюсселе.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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