Минюст Узбекистана и ПРООН будут совместно бороться с коррупцией

Министерство юстиции и ПРООН 19 апреля подписали соглашение о реализации проекта «Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные и прозрачные институты управления в Узбекистане», передают в пятницу узбекские СМИ.

Подписи под документом поставили министр юстиции Руслан Давлетов и постоянный представитель ПРООН в стране Хелена Фрейзер.

Как сообщила пресс-служба Минюста, трехлетний проект с бюджетом в 8 миллионов долларов США является масштабным комплексом мероприятий по противодействию коррупции и охватывает практически все сферы.

Проект разработан Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой совместно с министерствами и ведомствами Узбекистана и ПРООН. Он включает в себя следующие направления сотрудничества:

всесторонний анализ национального законодательства по противодействию коррупции, его усовершенствование и адаптация к международным стандартам, обязательствам страны в рамках международных договоров в области противодействия коррупции с обязательным участием международных экспертов;

разработка и применение инновационных методик подготовки государственных служащих, направленных на совершенствование их знаний и навыков в области противодействия коррупции, организация стажировок для изучения передового опыта зарубежных стран в этой сфере и последующей имплементации приобретенных навыков в деятельности организаций Узбекистана;

техническое содействие организациям Узбекистана в целях проведения мероприятий по противодействию коррупции посредством оснащения новейшим оборудованием и программным обеспечением, что способствует построению интерактивного диалога между государственным органом и гражданином, упрощению процедуры оказания государственных услуг населению, снижению уровня бюрократии при обращении в госорганы, обеспечение эффективного документооборота и прозрачности госуслуг для предотвращения коррупции;

развитие культуры нетерпимости к коррупции в обществе посредством применения новых технологий распространения знаний и пропаганды в поддержку усилий по борьбе с коррупцией, развитие активного взаимодействия между правительством, гражданским обществом и частным сектором, разработка и реализация единой медиастратегии и информационных кампаний, направленных на развитие нетерпимости к коррупции в обществе;

развитие сотрудничества Узбекистана с международными институтами по борьбе с коррупцией, активное участие в их деятельности, что должно способствовать разрешению поставленных перед государством проблемных вопросов по противодействию коррупции.

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