Турция будет проводить геологоразведку в Узбекистане

1 мая 2018 21:15 (UTC+04:00)

Госкомгеологии Узбекистана и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ, сообщает во вторник Sputnik Узбекистан.

Геологоразведка будет проведена в двух регионах Узбекистана на перспективных площадях Хуроб, Айдым-Джетымтау и Сарытауском рудном поле.

Площадь Хуроб расположена в Джизакской области, в горах Северного Нуратау. Здесь турки займутся поиском золота. Два других месторождения находятся в Навоийской области. Айдым-Джетымтау - это горы Букантау, здесь также будут проводиться работы по поиску золота.

Сарытауское рудное поле - один из самых перспективных объектов в горах Турбай. По предварительной оценке, здесь расположены залежи золота - 75 тонн, молибдена - 24 тысячи тонн, вольфрама - 740 тысяч тонн.

"Общая стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет 5 миллионов долларов. Турецкая сторона будет инвестировать средства поэтапно в зависимости от результата геологоразведочных работ", - отметили в Госкомгеологии.

Ранее Узбекистан заключил договоренности с группой компаний "Росгеоперспектива" (Россия). Она проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 миллионов долларов.

Кроме того, республика ведет работу по возобновлению сотрудничества с австралийско-британской Rio Tinto. Госкомгеологии в 2012 году выдал компании пятилетнюю лицензию на проведение геологоразведочных работ по выявлению меди на перспективной площади Гава в Наманганской области. В 2015 году, после завершения первого этапа геологоразведки, Rio Tinto приняла решение приостановить проект из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры цен.

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