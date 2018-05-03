На международной конференции в Душанбе обсудят борьбу с терроризмом

3 мая 2018 18:12 (UTC+04:00)

Главы и представители МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Китая, США, Великобритании и ряда других стран примут участие в открывающейся сегодня в Душанбе конференции высокого уровня по противодействию терроризму, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.

По данным пресс-службы МИД, делегация Узбекистана в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.

Международная конференция высокого уровня на тему: «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» открывается сегодня, 3 мая, в Душанбе.

Двухдневную конференцию проведет правительство Таджикистана во взаимодействии с Организацией Объединённых Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейским союзом.

Конференция состоится в Национальной библиотеке Таджикистана. В ней примут участие генсек ШОС Рашид Алимов, представители правительства Таджикистана, высокопоставленные представители ООН, дипкорпуса и партнеров по развитию, организаций гражданского общества, исследовательских и научных учреждений, региональных и международных организаций.

По данным министерства иностранных дел РТ, для частия в конференции зарегистрировано более 400 человек из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

Целью международной конференции является укрепление взаимодействия в вопросах выявления и упреждения террористической трансграничной активности, расширение правовой базы для дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества между странами, обсуждение текущих проблем и препятствий на пути осуществления контртеррористических мер, сотрудничество в борьбе с кибер-преступностью.

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Azernews Newspaper
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