Назначен новый посол Узбекистана в Италии

30 августа 2018 11:15 (UTC+04:00)

Узбекистан назначил Отабека Акбарова чрезвычайным и полномочным послом в Италии, сообщает Podrobno.uz.

"30 августа 2018 года из Ташкента в Рим отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Итальянской Республике Отабек Акбаров, ранее работавший начальником Управления сотрудничества МИД со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки", – отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне стало известно о назначении нового посла Узбекистана в Австрии и представителя страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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