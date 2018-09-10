Ташкент и Мумбаи свяжет новый авиарейс

10 сентября 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" открывает новый рейс Ташкент - Мумбаи, сообщает в понедельник пресс-служба авиакомпании.

"Регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент - Мумбаи - Ташкент вводятся с 30 октября 2018 года с частотой три раза в неделю", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus А320 по вторникам, средам и пятницам.

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