Узбекистан и Индия проведут совместные военные учения

2 октября 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Индия договорились расширять и укреплять партнерство в области обороны и оборонной промышленности, сообщает корреспондент "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам визита Шавката Мирзиёева в Индию.

"Обе стороны согласились провести совместные военные учения в области борьбы с терроризмом, сотрудничать в сферах военного образования и военной медицины, создать совместную рабочую группу для содействия расширению взаимовыгодной деятельности, связанной с обороной, и учреждению сектора по обороне в посольстве Узбекистана в Нью-Дели", – отмечается в совместном заявлении глав государств.

Кроме того, страны договорились о сотрудничестве в новых областях космической и ядерной энергетики, изучить дальнейшее взаимодействие в сферах науки и технологии, солнечной и других видов возобновляемых источников энергии.

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