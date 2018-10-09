Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев могут обсудить расширение ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев собираются встретиться 18-19 октября в Ташкенте, передает "Подробно.uz".

По мнению российских политологов, по итогам данной встречи президенты придут к определенным, вполне конкретным договоренностям.

Как сообщил российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, в рамках встречи президенты, возможно, затронут тему расширения ОДКБ.

По мнению эксперта, после того, как во главе Узбекистана встал Шавкат Мирзиёев, Ташкент значительно усилил свое влияние в Центральной Азии, становясь центром интеграционных процессов в регионе.

"Казахстан и Кыргызстан являются членами Евразийского экономического союза, однако могут присоединиться и к проекту Узбекистана, о вероятности появления которого все чаще говорят эксперты. Сопряжение двух союзов неизбежно и необходимо в интересах обоих. Также на фоне усиления активности НАТО в зоне российских интересов Москве крайне важно расширение ОДКБ за счет новых и новых/старых членов. С этой целью был предложен формат партнеров и наблюдателей для тех государств, которые по той или иной причине не хотят быть членами организации. Полагаю, с Узбекистаном также идут переговоры на сей счет. Обсудят это, вероятно, и Путин с Мирзиёевым накануне ноябрьской сессии ОДКБ в Астане", – сказал он.

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