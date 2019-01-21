В Узбекистане создадут первую в Центральной Азии блокчейн-академию

БАКУ/Trend/ - Первая блокчейн-академия в Центральной Азии будет создана в Узбекистане, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.

Договоренности об этом подписали Республиканская высшая школа бизнеса и управления и южнокорейская Kobea Group.

Меморандум, подписанный сторонами, предполагает взаимовыгодное сотрудничество в области блокчейн-технологий, подготовке и повышении квалификации специалистов в сфере IT.

Основная задача академии – обучение всех лиц, заинтересованных в криптоактивах, сотрудников банков и финансовых организаций. Особым приоритетом будет являться вопрос обеспечения безопасности при хранении и использовании криптоактивов и информационных систем. Планируется, что первые отечественные специалисты в сфере блокчейн-технологий будут подготовлены к 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что российская ассоциация IPChain займется развитием инфраструктуры интеллектуальной собственности Ташкента, построенной на основе технологии блокчейн.

Согласно документу, подписи под которым поставили президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и Руководитель департамента инноваций хокимията Ташкента Джасур Захидов, стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития института интеллектуальной собственности в условиях перехода к цифровой экономике в рамках городской инфраструктуры Ташкента.

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