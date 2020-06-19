Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на 2,4 млрд долларов

По итогам января-мая 2020 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 12,9 млрд долларов, который, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на новостное агентство unews.uz.

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт достиг 5,1 млрд долларов (к январю-маю 2019 года отмечено снижение на 15,6%), а импорт – 7,8 млрд долларов (снижение на 16,1%). Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму 2,6 млрд долларов.

За отчетный период импорт составил 7,8 млрд долларов (снижение темпов роста по сравнению с январем-маем 2019 года составило 16,1%). Основную долю в его структуре занимают машины и транспортное оборудование (37,1%), промышленные товары (16,5%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,3%).

В структуре экспорта 82,9% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные товары (18%), пищевые продукты и живые животные (8,2%), минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (7,5%).