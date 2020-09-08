В Узбекистане доллар растет третий день подряд

Доллар на торгах Узбекской республиканской валютной биржи (УзРВБ) растет третий торговый день подряд. При этом американец второй день к ряду обновляет исторический максимум. Евро после пятничного повторения рекорда немного отскочил назад, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В частности, по итогам торгов, прошедших 7 сентября, американская валюта потяжелела относительно минувшей пятницы на 0,07 процента, за последние три торговых дня – на 0,27 процента, с начала года – на 8,31 процента до 10291 сума.

Валюта стран Евросоюза за день подешевела на 0,12 процента до 12290 сумов, но относительно начала текущего года продемонстрировала еще более впечатляющий рост, чем доллар – 15,5 процента.

Всего, в понедельник объем продаж американской валюты на биржевых торгах снизился по сравнению с объемом пятничных сделок на 13,7 процента и составил $123,11 млн, европейской – на 41,4 процента до €9 млн.

Отметим, что, несмотря на корректировку доллара на мировых рыках, связанную с улучшением эпидемиологической ситуации в США, он имеет тенденцию дальнейшего ослабления по отношению к другим основным валютам.

Это связано с дефицитом торгового баланса США, который достиг в июле максимального значения за последние 12 лет и составил $63,5 млрд, а за вычетом торговли нефтью и вовсе достиг рекордных за всю историю $65,5 млрд.