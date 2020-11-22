Узбекистан и Индия провели политические консультации

20 ноября 2020 года состоялся 14-й раунд узбекско-индийских политических консультаций в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Делегацию Республики Узбекистан возглавил первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев, делегацию Республики Индия – заместитель министра иностранных дел Викас Сваруп.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития узбекско-индийских многоплановых отношений, рассмотрены график, повестка дня и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Стороны с удовлетворением отметили, что визиты Президента Республики Узбекистан в Индию в 2018 и 2019 годах и достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне соглашения позволили вывести стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень.

Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур, обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Индийская сторона выразила поддержку инициативам Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученным в рамках ООН и ШОС.

Подчеркнута роль министерского Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана в интенсификации и совершенствовании механизмов межрегионального сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, которое за последние годы продемонстрировало значительный рост.

Рассмотрены пути наращивания инвестиционного взаимодействия и привлечения передовых технологий в создание новых современных производств в различных отраслях экономики Узбекистана.

Констатировано, что налаживание прямой деловой кооперации между регионами Узбекистана и Индии позволит установить непосредственный контакт между бизнес-кругами двух стран, активизировать реализацию совместных проектов.

Отдельно рассмотрен текущий уровень сотрудничества в сферах туризма, образования, технологий, спорта, здравоохранения и подготовки кадров.

Стороны приветствовали открытие филиалов университетов Амити и Шарда в Узбекистане, подтвердили взаимный интерес к расширению связей в данной области путем открытия филиалов других университетов и совместных кафедр в профильных высших учебных заведениях нашей страны. Достигнута договоренность о дальнейшем углублении культурного диалога, в том числе путем проведения Дней культуры в обеих странах.