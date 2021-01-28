В Ташкенте завершают строительство кольцевой газовой магистрали

Узбекистан 28 января 2021 15:10 (UTC+04:00)
В Ташкенте завершают строительство кольцевой газовой магистрали

В столице Узбекистана проходит завершение строительства кольцевой газовой магистрали. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом пишет «Худудгазтаъминот».

Строительство объекта обусловлено необходимостью расширения существующей инфраструктуры газораспределительных сетей, что сопрягается с улучшением архитектурного облика столицы, возведением новых жилых массивов, созданием новых производственных мощностей.

Новый газопровод, диаметром 1020 мм и протяженностью около 8 километров, будет пересекать 13 автомобильных дорог и 2 коллектора. Для его возведения на строительную площадку в Сергелийском районе доставлено 7930 метров труб, из которых 6100 метров уже смонтировано. На объекте трудятся около 80 специалистов и привлечено 22 единицы специальной техники. Весь процесс работы контролируется штабом строительства АО «Худудгазтаъминот».

Ввод в эксплуатацию газопровода позволит создать кольцевую газовую артерию столицы и тем самым улучшить газоснабжение Чиланзарского, Учтепинского, Яккасарайского, Мирабадского и Шайхантаурского районов.

Отметим, что в настоящее время потребителями природного газа в Ташкенте являются свыше 671 тысячи физических и 13 тысяч юридических лиц. По итогам 2020 года им было поставлено более 4 млрд кубических метров газа, что на 10 процентов больше по сравнению с 2019 годом.

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