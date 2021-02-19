Стала известна дата начала выпуска кроссовок Nike и Adidas в Узбекистане

Массовое производство линии кроссовок Nike и Adidas запустят в Узбекистане в 4 квартале 2021 года. Эту информацию подтвердили ЦЭИР в Ассоциации «Узчармсаноат», передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Для строительства завода под выпуск продукции этих брендов выделили 1 га земли в Асакинском районе Андижанской области. На полную мощность объект начнет работать только в 3 квартале 2022 года. Предполагается, что завод сможет выпускать по 3 млн пар спортивной обуви в год.

Иностранный инвестор Фан Ронг Сюань вложил в проект $12 млн прямых инвестиций. На данный момент он уже передал половину этой суммы.

Ожидается, что 50% готовой продукции будет экспортироваться в страны Центральной Азии, 30% другим странам за счет участия в международных ярмарках и 20% будет реализовано на внутреннем рынке.

По данным Ассоциации «Узчармсаноат», в пилотном режиме на заводе налажен выпуск под местным брендом 40 000 пар детских и подростковых кроссовок в месяц с привлечением безработных мужчин и женщин регионе.

Напомним, о планах запустить производство кроссовок Nike и Adidas в Узбекистане стало известно еще в начале сентября 2020 года. Тогда председатель ассоциации «Узчармсаноат» Фахриддин Бобоев сообщил, что выпуск обуви планируется реализовать на основе аутсорсинга.