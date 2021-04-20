Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с саудовской стороной вопросы реализации совместных проектов

Вчера в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя Премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с председателем правления компании «ACWA Power» (Саудовская Аравия), сопредседателем узбекско-саудовского совместного Делового совета Мухаммадом Абунайяном, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации текущих совместных проектов, а также перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Был обсужден прогресс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции, а также поставлены задачи по ускорению начала строительных работ двух ветроэлектростанций в Бухарской области суммарной мощностью 1 ГВт.

Было озвучено, что компания намерена расширить свое присутствие в Узбекистане за счет реализации новых масштабных инвестиционных проектов. В частности, стороны обменялись мнениями о перспективах строительства новых ветряных электростанций в Республике Каракалпакстан общей мощностью до 1,5 ГВт.

Данные проекты являются частью программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, направленной на доведение объема электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями республики, до 3 ГВт к 2030 году. Ожидается, что реализация этих проектов также позволит сократить объемы углеродных выбросов на 1,6 миллиона тонн в год, тем самым способствуя достижению целей, поставленных Правительством Узбекистана, по переводу 25% энергетических мощностей страны на возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Также была обсуждена деятельность узбекско-саудовского Делового совета. В частности, обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах здравоохранения, нефтегазового сектора, пищевой промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и туризма. В контексте диалога были рассмотрены возможности проведения в ближайшей перспективе четвертого заседания Межправительственной комиссии между Узбекистаном и Саудовской Аравией по вопросам торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта и молодежи, а также второго заседания узбекско-саудовского делового совета.

По итогам переговоров была достигнута договоренность об активизации двустороннего взаимодействия в целях ускоренного продвижения реализуемых и прорабатываемых проектов и инициатив.

«ACWA Power» специализируется на строительстве, проектировании, финансировании и эксплуатации электростанций, а также промышленных объектов по опреснению воды. Штат сотрудников компании насчитывает около 3500 человек. Международное присутствие саудовской компании охватывает более 12 стран Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Портфель «ACWA Power» включает в себя более 38,7 ГВт генерирующих мощностей.