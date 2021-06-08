Туркменистан и ЕБРР обсудили перспективы углубления сотрудничества

Узбекистан 8 июня 2021 13:06 (UTC+04:00)
Туркменистан и ЕБРР обсудили перспективы углубления сотрудничества

Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком для обсуждения текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества 7 июня, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.uz.

В ходе переговоров, в которых также приняли участие руководство Министерства инвестиций и внешней торговли, Агентства международного сотрудничества и развития при МИВТ и руководители ряда узбекских коммерческих банков, были обсуждены текущее состояние сотрудничества, ход реализации совместных проектов и перспективные направления развития партнерства.

Ю.Ригтеринк высоко оценил положительные результаты масштабных реформ, последовательно проводимых в стране, а также заверил в готовности ЕБРР активно поддерживать процессы экономических преобразований в Узбекистане путем осуществления инвестиций и оказания технического содействия.

Стороны предметно обсудили ход сотрудничества по реализации совместных проектов: на текущий момент в Узбекистане совместно с ЕБРР реализуется и прорабатывается 21 проект на сумму 1,8 млрд долларов в таких сферах, как энергетика, инфраструктурное и жилищное строительство. Стороны договорились ускорить проработку новых проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, экологии, развития инфраструктуры и частного сектора.

Обсуждены вопросы сотрудничества в банковском секторе: ЕБРР продолжит оказывать аналитическую и техническую помощь в развитии финансового сектора в Узбекистане, а также реформировании и приватизации государственных банков.

Рассмотрены возможности расширения кредитных и торговых линий ЕБРР для финансирования проектов малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Наряду с этим, ЕБРР окажет техническое содействие во внедрении инновационных инструментов смешанного финансирования для проектов инфраструктурного развития, сочетая частные и государственные инвестиции.

Также в рамках обсуждения были рассмотрены предложения по активизации взаимодействия по поддержке инициатив женского и молодёжного предпринимательства при реализации инвестиционных проектов.

По итогам переговоров стороны договорились наладить оперативный механизм постоянного взаимодействия с целью обеспечения своевременной и качественной реализации совместных проектов и договоренностей, а также выработки новых направлений сотрудничества.

В завершение переговоров были подписаны заёмное соглашение в рамках реализации проекта «Улучшение водоснабжения Чустского, Папского и Наманганского районов, а также канализации Чустского и Мингбулакского районов Наманганской области» на сумму 70 млн долларов.

За счет реализации данных проектов более 170 000 человек, проживающих в Чустском, Наманганском и Папском районах Наманганской области, получат постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Средства будут использованы для поддержки строительства и реабилитации водозаборов, распределительных станций и сетей, магистралей и водоочистных сооружений, обслуживающих семь сельских населенных пунктов региона (Чартак, Чуст, Джумашуй, Кызыл-Роват, Пап, Ташбулак и Уйгур), а также для строительства очистительных сооружений, канализационных насосных станций и сетей в поселках Чуст и Джумашуй.

Инвестиции дадут возможность подключить порядка 115 тысяч новых пользователей к водопроводным сетям. Благодаря новой инфраструктуре потери воды сократятся на 0,6 миллиона кубометров в год.

Проект внесет вклад в реализацию национальной программы Узбекистана по подключению сельского населения к централизованной системе водоснабжения путем финансирования модернизации инфраструктуры водоснабжения, которая поможет доставлять населению безопасную питьевую воду, улучшить личную гигиену ее потребителей и повысить эффективность управления доступными водными ресурсами.

Также были подписаны мандатное письмо по реализации проекта «Приобретение электрических автобусов в город Самарканд» на сумму 20,0 млн долларов и Меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Зеленые города». Согласно Меморандуму г.Самарканд станет 48-м городом – партнером флагманской программы ЕБРР «Зеленые города», направленной на устойчивое развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни городского населения.

Справочно: в рамках программы «Зеленые города» ЕБРР оказывает содействие в выявлении экологических проблем, выработке практических мер по их решению и привлечению инвестиций для развития городской инфраструктуры. Каждый участвующий в программе город реализует пилотный проект по улучшению экологии, а затем при участии экспертов Банка разрабатывает план действий по реагированию на текущие экологические вызовы и определению приоритетных направлений для привлечения инвестиций, среди которых улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, утилизация твердых и бытовых отходов, создание «зеленых зон» и снижение выбросов в атмосферу. Общий объем финансирования, выделяемого в рамках программы «Зеленые города» на текущий момент составляет 1,5 млрд евро, а ее участниками являются 47 городов из 30 стран мира.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Оперштаб при Кабмине Азербайджана предупредил рестораны, проводящие массовые мероприятия (версия 2)
Оперштаб при Кабмине Азербайджана предупредил рестораны, проводящие массовые мероприятия (версия 2)
Оперштаб при Кабмине Азербайджана предупредил рестораны, проводящие массовые мероприятия
Оперштаб при Кабмине Азербайджана предупредил рестораны, проводящие массовые мероприятия
В Азербайджане объекты общепита предупредили о недопустимости проведения массовых мероприятий
В Азербайджане объекты общепита предупредили о недопустимости проведения массовых мероприятий
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменистан и ЕБРР обсудили перспективы углубления сотрудничества Узбекистан 13:06
Столичный аэропорт Казахстана восстановил авиасообщение с 14 странами Центральная Азия 13:03
Сократился объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 13:00
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии прибыл в Азербайджан Политика 12:58
Оперштаб при Кабмине Азербайджана предупредил рестораны, проводящие массовые мероприятия Общество 12:53
Парламент Азербайджана одобрил законопроект об исполнении госбюджета на 2020 г. Экономика 12:52
В Азербайджане объекты общепита предупредили о недопустимости проведения массовых мероприятий Общество 12:50
Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана Политика 12:45
Таджикистан и Афганистан упростят авто- и железнодорожные перевозки Таджикистан 12:44
В Баку от коронавируса вакцинированы более 80% работников сферы образования Общество 12:42
В Кыргызстане построят новый цементный завод Кыргызстан 12:38
Посол Азербайджана во Франции поделился публикацией фотографа Резы Дегати о гибели журналистов в Кельбаджаре (ВИДЕО) Политика 12:35
Туркменистан реализовал отечественную продукцию на бирже Бизнес 12:33
Посол Ирана провел переговоры с генсеком ОПЕК в Вене Экономика 12:33
S&P присвоило Emirates Development Bank рейтинг эмитента на уровне «AA-» Арабские страны 12:26
Турция экспортировала электротовары на сумму свыше $5 млрд Турция 12:21
Ушаков заявил, что программа саммита Россия - США в Женеве готовится Россия 12:20
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур превысил $3 млрд Турция 12:18
Очередной большой успех Международного центра мугама в исследовательской работе (ФОТО) Культура 12:16
Промпроизводство в Германии в апреле неожиданно снизилось на 1% Европа 12:15
AZANS вновь подтвердил приверженность высоким международным требованиям Экономика 12:14
Турция откроет в Азербайджане учреждения профобразования Общество 12:13
Стала известна самая популярная соцсеть у пользователей Азербайджана ИКТ 12:12
Число жертв столкновения двух поездов на юге Пакистана возросло до 62 Другие страны 12:02
Состав нового кабмина Израиля вынесут на утверждение в парламент 13 июня Израиль 12:01
Туркменистан - Азербайджан: многоплановое сотрудничество, достижения и перспективы Туркменистан 11:53
Представители латвийского Сейма участвуют в заседании парламента Азербайджана Политика 11:47
Азербайджанский фильм получил приз жюри Международной киношколы СНГ Культура 11:42
Турция экспортировала химпродукты на сумму около $10 млрд Турция 11:39
В Азербайджане многократно выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости Финансы 11:38
Туркменистан и Сербия разработают дорожную карту сотрудничества Бизнес 11:31
Назван объем импорта СУГ компанией SOCAR в Украину Энергетика 11:25
В Хьюстоне прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт минных полей (ФОТО) Политика 11:25
ЕС выделил более €740 тыс. на улучшение системы образования в Азербайджане (ФОТО) Общество 11:18
Началось внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 11:13
Суд отклонил ходатайство гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) Политика 11:11
ФБР расследует кибератаку против юридического департамента Нью-Йорка США 10:58
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО) Общество 10:53
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:41
Международный Банк Азербайджана запустил кампанию для предпринимателей Экономика 10:40
Обсуждено участие ЕБРР в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Финансы 10:40
Иранский министр обсудит в Баку и Нахчыване проекты в сфере дорог и ж/д перевозок Экономика 10:33
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) Политика 10:33
Железная дорога БТК фактически стала звеном масштабного проекта "Один пояс – один путь" – Станислав Притчин Транспорт 10:30
С начала года в Турции сократилось число зарегистрированных иранских компаний Турция 10:27
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 10:17
Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1% Энергетика 10:15
Золото и серебро в Азербайджане подорожали Финансы 10:13
Минобороны Казахстана объяснило военную помощь Таджикистану и Кыргызстану Казахстан 10:08
Признание Арменией минирования территорий Азербайджана еще раз доказывает ее военные преступления - омбудсмен Азербайджана Общество 10:05
В МИД РФ считают, что Лавров примет участие в саммите РФ - США в Женеве Россия 10:03
Турция с начала года экспортировала мебель и древесину на более чем $2,5 млрд Турция 10:02
В Индии впервые с начала апреля выявили менее 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки Другие страны 09:55
Евро и турецкая лира подорожали к манату Финансы 09:46
Израиль избран в экономический и социальный совет ООН Израиль 09:40
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–май 2021 г. Турция 09:39
Представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в Воркуте в память о погибшем 19-летнем Векиле Абдуллаеве Общество 09:35
Сегодня состоится внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 09:19
Нацбанк Казахстана готов к повышению базовой ставки Бизнес 09:13
Турция увеличила экспорт автомобилей почти на 40% Турция 09:04
В Азербайджане уделяют особое внимание развитию услуг мобильного банкинга Экономика 08:47
Грузооборот в портах на юге и севере Ирана за семь лет вырос почти на 40% Экономика 08:37
Новые горизонты казахстанско-французского сотрудничества обсудили парламентарии Казахстан 08:30
Грузия - одна из первых стран, которая получит вакцины из США Грузия 08:26
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах Транспорт 08:12
В Японии предупредили о риске распространения COVID-19 из-за Олимпиады Другие страны 07:59
Европейские индексы выросли, инвесторы ждут данных по инфляции в США Финансы 07:47
Байден и Столтенберг обсудили урегулирование ситуации в Афганистане Европа 07:26
В США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера США 07:01
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 Другие страны 06:35
Представитель Мальдив избран председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН В мире 06:12
Moderna подала запрос европейскому регулятору на применение вакцины среди подростков Европа 05:51
Президент Эквадора отправится на операцию в США Другие страны 05:29
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от коронавируса США 05:06
Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после наезда машины на семью мусульман Другие страны 04:43
В КНР сравнили версию создания COVID с заявлениями об оружии массового уничтожения в Ираке Другие страны 04:19
Мы будем противодействовать нелегальной миграции - вице-президент США США 03:52
Предолимпийский чемпионат мира по современному пятиборью стартует в Египте Спорт 03:28
Блинкен считает, что талибы не заинтересованы в дестабилизации в Афганистане США 03:05
Президент Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом Турция 02:41
Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения коронавируса В мире 02:19
США смогли вернуть большую часть суммы, которую Colonial Pipeline заплатила хакерам США 01:57
Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае Финансы 01:35
Министр обороны Латвии посетил в Турции площадку по производству ударных БПЛА Турция 01:09
ВОЗ ожидает полного содействия от КНР по вопросу установления происхождения коронавируса В мире 00:51
Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы ИКТ 00:30
Турция нацелена на укрепление связей с Францией на основе взаимоуважения - Чавушоглу Турция 00:10
Финляндия финансирует проект ПРООН по поддержке потенциала МСП в Узбекистане Бизнес 00:01
Главы МИД России, Франции и ФРГ обсудили ситуацию в Карабахе Политика 7 июня 23:42
Байден и Эрдоган обсудят Карабах Турция 7 июня 23:42
В Грузии до конца месяца могут отменить «комендантский час» Грузия 7 июня 23:24
Посол Узбекистана обсудил вопросы открытия Торгового дома в Люксембурге Узбекистан 7 июня 23:09
Байден пригласил Зеленского в США США 7 июня 23:04
Обнаруженные в Черном море запасы газа могут обеспечить спрос Турции в течение 12 лет Турция 7 июня 22:57
В Таиланде начали массовую вакцинацию от COVID-19 Другие страны 7 июня 22:42
Шарль Мишель и Владимир Путин обсудили армяно-азербайджанский конфликт Политика 7 июня 22:17
S7 Airlines выполнит рейсы Баку-Волгоград-Баку Транспорт 7 июня 21:57
АПБ Азербайджана начнет проверки в дошкольных учебных заведениях Общество 7 июня 21:44
Решительно осуждаю нападения Армении – руководитель Albayrak Media Group Политика 7 июня 21:36
Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции Политика 7 июня 21:32
Все новости