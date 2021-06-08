Туркменистан и ЕБРР обсудили перспективы углубления сотрудничества

Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком для обсуждения текущего состояния и перспектив двустороннего сотрудничества 7 июня, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.uz.

В ходе переговоров, в которых также приняли участие руководство Министерства инвестиций и внешней торговли, Агентства международного сотрудничества и развития при МИВТ и руководители ряда узбекских коммерческих банков, были обсуждены текущее состояние сотрудничества, ход реализации совместных проектов и перспективные направления развития партнерства.

Ю.Ригтеринк высоко оценил положительные результаты масштабных реформ, последовательно проводимых в стране, а также заверил в готовности ЕБРР активно поддерживать процессы экономических преобразований в Узбекистане путем осуществления инвестиций и оказания технического содействия.

Стороны предметно обсудили ход сотрудничества по реализации совместных проектов: на текущий момент в Узбекистане совместно с ЕБРР реализуется и прорабатывается 21 проект на сумму 1,8 млрд долларов в таких сферах, как энергетика, инфраструктурное и жилищное строительство. Стороны договорились ускорить проработку новых проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, экологии, развития инфраструктуры и частного сектора.

Обсуждены вопросы сотрудничества в банковском секторе: ЕБРР продолжит оказывать аналитическую и техническую помощь в развитии финансового сектора в Узбекистане, а также реформировании и приватизации государственных банков.

Рассмотрены возможности расширения кредитных и торговых линий ЕБРР для финансирования проектов малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Наряду с этим, ЕБРР окажет техническое содействие во внедрении инновационных инструментов смешанного финансирования для проектов инфраструктурного развития, сочетая частные и государственные инвестиции.

Также в рамках обсуждения были рассмотрены предложения по активизации взаимодействия по поддержке инициатив женского и молодёжного предпринимательства при реализации инвестиционных проектов.

По итогам переговоров стороны договорились наладить оперативный механизм постоянного взаимодействия с целью обеспечения своевременной и качественной реализации совместных проектов и договоренностей, а также выработки новых направлений сотрудничества.

В завершение переговоров были подписаны заёмное соглашение в рамках реализации проекта «Улучшение водоснабжения Чустского, Папского и Наманганского районов, а также канализации Чустского и Мингбулакского районов Наманганской области» на сумму 70 млн долларов.

За счет реализации данных проектов более 170 000 человек, проживающих в Чустском, Наманганском и Папском районах Наманганской области, получат постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Средства будут использованы для поддержки строительства и реабилитации водозаборов, распределительных станций и сетей, магистралей и водоочистных сооружений, обслуживающих семь сельских населенных пунктов региона (Чартак, Чуст, Джумашуй, Кызыл-Роват, Пап, Ташбулак и Уйгур), а также для строительства очистительных сооружений, канализационных насосных станций и сетей в поселках Чуст и Джумашуй.

Инвестиции дадут возможность подключить порядка 115 тысяч новых пользователей к водопроводным сетям. Благодаря новой инфраструктуре потери воды сократятся на 0,6 миллиона кубометров в год.

Проект внесет вклад в реализацию национальной программы Узбекистана по подключению сельского населения к централизованной системе водоснабжения путем финансирования модернизации инфраструктуры водоснабжения, которая поможет доставлять населению безопасную питьевую воду, улучшить личную гигиену ее потребителей и повысить эффективность управления доступными водными ресурсами.

Также были подписаны мандатное письмо по реализации проекта «Приобретение электрических автобусов в город Самарканд» на сумму 20,0 млн долларов и Меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Зеленые города». Согласно Меморандуму г.Самарканд станет 48-м городом – партнером флагманской программы ЕБРР «Зеленые города», направленной на устойчивое развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни городского населения.

Справочно: в рамках программы «Зеленые города» ЕБРР оказывает содействие в выявлении экологических проблем, выработке практических мер по их решению и привлечению инвестиций для развития городской инфраструктуры. Каждый участвующий в программе город реализует пилотный проект по улучшению экологии, а затем при участии экспертов Банка разрабатывает план действий по реагированию на текущие экологические вызовы и определению приоритетных направлений для привлечения инвестиций, среди которых улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, утилизация твердых и бытовых отходов, создание «зеленых зон» и снижение выбросов в атмосферу. Общий объем финансирования, выделяемого в рамках программы «Зеленые города» на текущий момент составляет 1,5 млрд евро, а ее участниками являются 47 городов из 30 стран мира.