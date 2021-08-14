В Узбекистане реализуется 22 инвестиционных проекта в сфере развития системы питьевого водоснабжения и канализации

В Узбекистане в сфере развития системы питьевого водоснабжения и канализации реализуется в общей сложности 22 инвестиционных проекта с участием международных финансовых институтов (МФИ), общей стоимостью 2350 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Эти 22 проекта финансируются из следующих источников: - 1 972,9 млн. долларов (83,9 процента) – средства МФИ; - 377,6 млн. доллар (16,1 процента) – средства государственного бюджета.

Согласно Инвестиционной программе в 2021 году по 22 проектам предусмотрено освоение инвестиций, в размере 201,3 млн. долларов. В январе-июле текущего года освоены кредитные средства международных финансовых институтов, в размере 82,5 млн. долларов.

Основная часть освоенных кредитных средств приходится на долю Азиатского банка развития (36,3 процента по отношению к общему объему), Всемирного банка (35,1 процента), Исламского банка развития (19,4 процента), Саудовского фонда развития (4,7 процента), фонда ОПЕК (3,4 процента). Основная часть освоенных кредитных средств приходится на долю Бухарской области (23,8 млн. долларов), Ташкентской области (19,2 млн. долларов), Сырдарьинской области (16,0 млн. долларов), Самаркандской области (11,2 млн. долларов), Джизакской области (9,0 млн. долларов) и Республики Каракалпакстан (1,7 млн. долларов).

Эти средства будут направлены на строительно-монтажную работу, приобретение оборудования и приборов, оказание консалтинговых услуг и другие цели. Вместе с тем, на сегодняшний день путем привлечения средств МФИ в сфере дальнейшего развития системы питьевого водоснабжения и канализации ведется работа над 23 перспективными проектами общей стоимостью 2,1 млрд. долларов.

На данный момент идет работа по разработке до проектных и проектных документов, утверждению и согласованию разработанных документов.