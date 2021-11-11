Переломный год реформ в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В 2021 году, который является переломным в ходе проводимых преобразований в Узбекистане, завершается комплекс мер по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Определяются и реформы на перспективу с учетом сделанного и того, что предстоит реализовать.

Макроэкономическая стабильность и темпы роста

Главные задачи первого этапа экономических реформ Стратегии - укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики. О том, насколько успешно она решена, свидетельствуют следующие данные.

В период пандемии экономический рост в прошлом году составил 1,6 процента, объем продукции аграрного сектора вырос на 3, сектора услуг - на 2,3, промышленности - 0,7. По итогам 9 месяцев 2021-го ВВП увеличился на 6,9 процента. Продолжает замедляться инфляция: цены выросли на 5,9 процента, что ниже 6,3 процента аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика производства отмечается во всех секторах экономики. Происходил и существенный рост зарплат. Все индикаторы четко указывают на уверенную положительную динамику восстановительных процессов.

Рост доходов населения, а также объемов инвестиций стал важным фактором поддержки совокупного спроса в экономике, что делает ее менее подверженной внешним шокам. По оценкам Всемирного банка, в последние полтора года росло государственное и частное потребление, которое стало основным драйвером роста экономики страны впервые более чем за десять лет.

Структурные преобразования

Второй пакет экономических реформ в Стратегии связан с задачей повышения конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей. В 2019 году утверж­дена разработанная при участии международных финансовых институтов «Дорожная карта» основных направлений структурных реформ Респуб­лики Узбеки­стан на период 2019-2021 годов. Среди важнейших задач - увеличение в структуре национальной экономики доли промышленности, сектора услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства, а также опережающее развитие высокотехнологичного производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2016-2019 годах значительно улучшилась отраслевая структура экономики в сторону производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Среднегодовые темпы роста промышленности составили 8,9 процента (в Кыргызстане - 7,2, Казахстане - 3,7). Доля промышленности в Узбекистане выросла с 18,7 процента до 27,3.

Основное увеличение промышленного производства приходится на более высокотехнологичную обрабатывающую промышленность, доля которой в ВВП выросла с 11,5 процента в 2016 году до 19,6 в нынешнем. Динамично развивался и сектор услуг, который в этот период ежегодно увеличивался в среднем на 12 процентов в год. При этом сельскохозяйственный сектор, на который в 2016-м приходились 30,8 процента, снизился в 2019 году до 25,5.

Устранены многочисленные административные барьеры для бизнеса, запрещено вмешательство в предпринимательскую деятельность, улучшился бизнес-климат деятельности предпринимателей.

Оказывалась активная поддержка со стороны государства и в период пандемии - начиная от отсрочки уплаты налогов, предоставления льготных кредитов и заканчивая выделением субсидий предпринимателям. В 2016 году число зарегистрированных малых предприятий составляло 278 тысяч, в 2021-м - 503 тысячи. Если из них в 2016-м активно действовали 258 тысяч, то в 2021-м - 475 тысяч. В 2016-м число вновь созданных предприятий составляло около 28 тысяч, в 2021-м - 95 тысяч.

Реформы, направленные на улучшение структурных особенностей экономики, будут продолжаться. Особое место в этом процессе станут занимать отраслевые стратегии развития, разработка которых ведется. Центральное внимание уделяется повышению конкурентоспособности отраслей за счет внед­рения инноваций, развития высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью.

Реформы в сельскохозяйственном секторе

В области сельского хозяйства Стратегией была поставлена задача модернизации и интенсивного развития сферы.

В рамках проведения системных реформ в 2017-2021 годах отменена практика производства хлопка-сырца, зерновых, колосовых на основе государственного заказа и установления государством закупочных цен на них. Усовершенствована система управления сельским хозяйством.

Проведена предусмотренная Стратегией действий оптимизация посевных площадей, направленная на сокращение посевов зерна и хлопка. В 2016-2020 годах в общей сложности сокращены 330,5 тысячи га посевов хлопка и зерновых культур, за счет чего увеличено производство картофеля, овощей, кормовых и масличных культур. В тот же период разведены интенсивные сады на 69,6 тысячи га и 57 тысяч га виноградников. В весеннем сезоне 2021 года плодовых садов стало в 11 раз больше, чем в 2016-м, а виноградников - в семь раз.

Решена задача создания многопрофильных структур по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. С 2017 года в агропромышленном комплексе начало внед­ряться кластерное производство в хлопководстве, а со временем и в других сегментах отрасли. К 2021-му действовали уже 463 агропромышленных кластера. Хлопково-текстильными кластерами в 2018-2020 годах для создания цепочки добавленной стоимости привлечены 1,4 млрд долларов в качестве инвестиций. За счет дополнительных инвестиций в 2019-2020-х кластерами введено в повторное пользование 14,6 тысячи га, а на 20,6 тысячи га внедрены водосберегаю­щие технологии.

В целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, внедрения водосберегающих агротехнологий в 2019-2021 годах повторно введены в эксплуатацию 394,3 тысячи га сельскохозяйственных земель. В 2017-2020-х водо­сберегающие технологии внедрены на 256,3 тысячи га. Введена информационная система мониторинга использования водных ресурсов на ирригационных объектах. Согласно Концепции по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве в 2020-2030 годах, будут поэтапно введены в повторное пользование 1,1 млн га земель, выбывших из сельхозоборота.

Вместе с тем в Узбекистане продолжает оставаться напряженной ситуация с водопотреблением на фоне дефицита водных ресурсов ввиду увеличения потребностей в воде из-за роста экономики и численности населения. Дефицит усугубляется неэффективным использованием воды, а также ее потерями из-за устаревшей и изношенной инфраструктуры. Потери воды в ирригационных сетях составляют 35-40 процентов.

В связи с этим утверждена Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. Очевидно, что реформа повышения эффективности водопотребления станет одной из самых важных в ближайшие годы.

Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы охватывает девять приоритетных направлений. В их числе - развитие деятельности новых агрокластеров и коопераций для производства конкурентоспособных, экспортоориентированных качественных продуктов, создание цепочек добавленной стоимости, повышение доходов производителей сельскохозяйственной продукции. Утверждена также стратегия развития технологий сельского хозяйства, для реализации которой при Министерстве сельского хозяйства создан Центр цифровизации агропромышленного комплекса.

Денежно-кредитная политика

Одна из задач первого блока экономических реформ Стратегии действий - совершенствование денежно-­кредитной политики, внедрения рыночных механизмов валютного регулирования и обеспечения стабильности национальной валюты. Ключевым решением в данном направлении стала проведенная в сентябре 2017 года либерализация внутреннего валютного рынка с рыночным формированием обменного курса нацио­нальной валюты, позволившая юридическим и физическим лицам свободно ее конвертировать.

В 2018-м реформирована деятельность Центрального банка, укреплена его независимость, а приоритетной целью деятельности определено обес­печение стабильности уровня цен. В 2019 году поставлена задача обес­печить с 1 января 2020-го поэтапный перевод денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования.

Реформирован механизм определения уровня процентных ставок. С 1 января 2020-го процентные ставки по выдаваемым коммерческими банками кредитам в национальной валюте стали устанавливаться на уровне не ниже ставки рефинансирования Цент­рального банка, а с 1 января 2021 года коммерческим банкам предоставлено право самостоятельного определения процентных ставок.

О положительном влиянии реформ в этой сфере свидетельствуют и оценки Всемирного банка, согласно которым снижение инфляции позволило Центральному банку понизить основную ставку с 16 процентов до 14. При этом финансовая система Узбеки­стана обладает достаточными объемами капитала, чтобы справиться с возможными кредитными потрясе­ниями.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022-2023 годов, поставлена цель снижения инфляции до 10 процентов в 2021-м и постоянная цель по инфляции на уровне 5 процентов - в 2023-м. Текущие относительно жесткие условия денежно-кредитной политики сохранятся до конца этого года. Прогнозируется снижение дефицита консолидированного бюджета до 2,5 процента к ВВП в 2022-м. Будут продолжены структурные реформы, и в 2022-2023 годах планируется либерализация регулируемых цен.

Налоговая политика

Другая ключевая реформа, направленная на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения, - налоговая реформа. С 2018 года взят курс на поэтапную отмену налоговых льгот и преференций. С введением с 2020-го Налогового кодекса в новой редакции большинство налоговых льгот отменено, но в борьбе с пандемией их применение было расширено для поддержки населения и экономики. За период 2017-2020 годов поступления в Госбюджет в целом возросли в 2,7 раза. При этом поступления по прямым налогам увеличились в 3,9 раза, косвенным - в 1,8 раза, ресурсным налогам и налогу на имущество - в 3,1 раза. Рост бюджетных поступлений происходил в основном благодаря увеличению числа налогоплательщиков.

Тем не менее совершенствование налоговой политики в ближайшие годы будет продолжаться. В частности, роль экологических налогов остается незначительной, что требует усиления экологической направленности налогообложения. Важными направлениями реформы также станут сокращение давления налогов на расходы предприятий, усиление перераспределительной функции имущественных налогов, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности. С целью привлечения крупных инвестиций для модернизации добывающей отрасли планируется снижение налоговых ставок на медь и золото с 10 процентов до 7, по природному газу и нефти - до 10, по урану - до 8, по вольфраму - с 10 до 2,7.

Инвестиционная политика

Улучшение деловой среды способствовало более активному проведению инвестиционной политики, что привело к динамичному росту финансовых вложений. Так, по данным Статистического комитета СНГ, в 2019-м инвестиции относительно 2000 года увеличились в Кыргызстане в 4,1 раза, Казахстане - в 7,6 раза, а в Узбекистане - в 10,4 раза. Если в 2016 году Узбекистан привлек 1,6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, то в 2019-м - уже 4,2 млрд долларов.

Хотя в связи с пандемией в прошлом году и первом квартале текущего года приток инвестиций замедлился. Тем не менее по итогам девяти месяцов 2021 года инвестиции демонстрируют умеренные темпы роста на уровне пяти процентов. Продолжают снижаться инвестиции за счет цент­рализованных источников: с 22 процентов за январь - сентябрь 2020-го до 18,7 процента за аналогичный период в текущем году. Снижение главным образом происходит за счет сокращения привлекаемых иностранных займов под гарантию правительства. В противовес этому увеличилась доля инвестиций за счет нецентрализованных источников с 78 процентов до 81.

Реализуется Стратегия инвестиционной политики Республики Узбеки­стан до 2025 года. Документом предусматриваются развитие рынка ценных бумаг, расширение инвестиционного потенциала коммерческих банков, формирование диверсифицированного рынка капитала, повышение инвестиционных возможностей предприятий, активное вовлечение средств населения в инвестиционную деятельность, а также повышение эффективности распределения государственных средств.

В течение следующих пяти лет доля инвестиций в ВВП останется на уровне около 30 процентов, что составляет 120 млрд долларов, из которых не менее 70 млрд составят иностранные инвестиции. В рамках проектов государственно-частного партнерства намечено привлеч 14 млрд долларов в развитие транспорта, дорожного строительства, управления водными ресурсами и другие сферы. Кроме того, планируется создать Банк развития для стимулирования промышленности и улучшения инфраструктуры в регионах. При заключении инвестиционных договоров с отчественным бизнесом, делающим крупные вложения, государство гарантирует сохранение инвестиционных условий в течение 10 лет. Также будут внедрены методология оценки эффективности проектов, реализуемых с участием международных финансовых институтов, на основе четких критериев, современная система управления этими проектами.

Банковская система

В области реформирования банковской системы были поставлены задачи по обеспечению устойчивости уровня капитализации и депозитной базы банков, расширению кредитования. Практически всех поставленных целей удалось добиться.

В 2018-2020 годах количество кредитных организаций в Узбекистане увеличилось на 55 единиц. По состоя­нию на 1 января 2021-го активы коммерческих банков достигли 366,1 трлн сумов, увеличившись на 120 процентов по сравнению с 2017 годом. Общий объем кредитов, выданных отраслям экономики, составил 277 трлн сумов, увеличившись на 150 процентов по сравнению с 2017-м. Реальный рост кредитов в этот период в среднем составлял 38,6 процента в год, а рост депозитов - 18,5.

При этом уровень долларизации в банковском секторе значительно снизился. Если доля валютных активов в совокупных активах банков в 2017 году составляла 64 процента, то в 2020-м сократилась до 50,2 (доля кредитов в иностранной валюте уменьшилась с 62,3 процента до 49,9, а доля депозитов в иностранной валюте - с 48,4 до 43,1). Планируется снизить уровень долларизации экономики с 50,2 процента в прошлом году до 45 в нынешнем.

Благодаря проводимым реформам отечественные коммерческие банки впервые в истории начали выходить на международный рынок капитала. Узпромстройбанк, Национальный банк внешнеэкономической деятельности, Ипотека-банк выпустили еврооблигации для привлечения долгосрочного капитала, привлекая средства Лондонской фондовой биржи. Немецкий финансовый институт развития и Triodos Investment Management инвестировали в уставный капитал банка Ипак йули посредством покупки акций.

Снижение роли государства в экономике

Одна из ключевых задач, поставленных в Стратегии действий, - проведение институциональных и структурных реформ, нацеленных на сокращение присутствия государства в экономике. В этом направлении многое сделано, но до настоящего времени доля присутствия государства в экономике сохраняется высокая. Около 50 процентов ВВП страны и пятая часть объемов внешней торговли создаются государственными предприятиями, которые обеспечивают более половины доходов Госбюджета при найме менее 10 процентов занятого населения.

Поэтому в настоящее время проводится одна из самых сложных реформ (государственных предприятий), предусматривающая проведение масштабной приватизации, сокращение участия государства в уставных фондах хозяйствующих субъектов, внед­рение рыночных принципов управления на госпредприятиях и создание дополнительных возможностей для привлечения частного капитала.

В предыдущие годы проведена подготовка к реформе государственных предприятий, включая создание необходимых институтов.

Активная приватизация госсобственности началась в текущем году. В феврале Указом Президента утверж­ден перечень из 11 государственных активов, полностью выставляемых на торги, а также 18 предприятий, государственные доли акций которых должны быть реализованы в 2021-м. Среди них - Ферганский нефтеперерабатывающий завод (100 процентов акций), «Кварц» (89,5 процента), «Трест-12» (51), Кокандский механический завод (64,1), «Узбекхиммаш» (44,7), «Жиззах пластмасса» (85,8), Самаркандский винкомбинат имени Ховренко (71,2) и другие объекты.

С 1 июля 2021 года на предприятиях с участием государства создаются наблюдательные советы, служба внутреннего аудита, а с 1 января 2022-го отменяется право участия государства в управлении отдельными акционерными обществами стратегических отраслей экономики.

Согласно утвержденной Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы, количество предприятий с госучастием будет сокращено на 75 процентов, а акции не менее 20 предприятий будут предложены для первичного и вторичного размещений. Так что в ближайшие годы предстоит масштабная приватизация госсобственности, в том числе и с привлечением зарубежных стратегических инвесторов. Все необходимые для этого институциональные и нормативные условия созданы.

Вместе с тем банковская система Узбекистана продолжает характеризоваться высокой концентрацией государственного участия: 84 процента всех активов банков по-прежнему принадлежит банкам с госдолей, а 64 процента - пяти государственным банкам (Национальный банк, Асакабанк, Узпромстройбанк, Ипотека-­банк и Агробанк).

Доля депозитов банков с государственной долей по отношению к кредитам - 32,9 процента. Для сравнения: в частных банках этот показатель около 96 процентов. Депозиты физических лиц составляют всего 24 процента от общего объема депозитов в банковской системе, это около 5 процентов ВВП. Поэтому одна из важнейших задач - привлечение сбережений населения в банковскую и финансовую систему.

В связи с этим предусматривается широкая приватизация в банковском секторе, подготовка к которой началась с выходом Указа Президента «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбеки­стан на 2020-2025 годы» от 12 мая 2020 года. Согласно документу, будут приватизированы Ипотека-банк, Узпромстройбанк, Асакабанк, Алокабанк, Кишлок курилиш банк и Туронбанк. Узпромстройбанк в процессе подготовки к приватизации при поддержке ЕБРР начал коммерциализацию бизнес-модели и реформирование корпоративного управления. В целях поддержки приватизации АКИБ «Ипотека-банк» Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила ему заем. Первый шаг сделан: достигнута договоренность о продаже государственной доли «Ипотека-­банка» венгерскому банку OTP.

Международное экономическое сотрудничество

Товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии с 2016 по 2019 годы вырос более чем в два раза - с 2,5 до 5,2 млрд долларов. Увеличилась и доля товарооборота республики со странами региона от общего объема товарооборота с 10,2 процента до 12,4. Несмотря на снижение товарооборота с ними на 5,4 процента из-за пандемии, доля стран ЦА в общем объеме товарооборота Узбекистана выросла с 12,4 до 13,6 процента в 2020 году. Но уже с начала этого года товарооборот с государствами региона вырос на 24 процента, а доля стран Центральной Азии в общем товарообороте Узбекистана увеличилась до 17,2.

Растет также инвестиционное сотрудничество Узбекистана со странами региона. Только за последний год число зарегистрированных в республике предприятий с капиталом Казахстана выросло с 856 до 999, Кыргызстана - с 169 до 217, Таджикистана - с 171 до 205 и Туркменистана - с 155 до 159 единиц.

Хотя инвестиционное сотрудничество и кооперационные связи между государствами региона активно развиваются, их уровень ниже, чем в отношениях с ведущими торговыми партнерами Узбекистана за пределами ЦА. Поэтому будут приниматься меры, направленные на расширение и углубление инвестиционного и кооперационного сотрудничества со странами региона.

Решение о возобновлении процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) инициировано Президентом и официально заявлено в Послании парламенту Узбекистана в декабре 2017 года.

Проведенный ЦЭИР анализ показывает: по отдельным видам продукции страна уже имеет значительный неиспользованный экспортный потенциал. В частности: плодоовощной продукции - на 986,7 млн долларов; текстильной - на 686,6 млн; электротехнической - на 56,6 млн, реализовать который поможет вступление в ВТО. По предварительным расчетам, объем импорта в Узбекистан может в целом вырасти на 5 процентов, а по продуктам отдельных отраслей - от 2 до 13 процентов. Влияние на экспорт от вступления нашей страны в ВТО в целом будет положительное.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе 11 декабря прошлого года. Вопрос о полноценном вступлении в ЕАЭС пока не стоит.

По предварительной оценке ЦЭИР, есть секторы, на которые полноценное вступление в ЕАЭС в качестве члена может сказаться весьма благотворно, в частности, для текстильного и агропромышленного секторов, обладающих конкурентными пре­имуществами на рынках стран ЕАЭС. Но есть и секторы, на которые вступление в эту организацию повлияет негативно, вплоть до остановки отрасли в первое время с необходимостью ее последующей реорганизации. Поэтому в ближайшие годы Узбекистан будет углублять взаимодействие со странами ЕАЭС в статусе наблюдателя, при этом в определенной степени адаптируя нормативные требования к торговле с государствами Евразийского экономического союза и тщательно изучая баланс плюсов и минусов от возможного вступления в нее.

Члены ЕАЭС являются членами ВТО. При вступлении Узбекистана в эту организацию ожидаются определенные изменения в регулировании внешнеэкономической деятельности, как и при вступлении в ЕАЭС. Можно ожидать, что процессы вступления в ВТО и ЕАЭС (в случае выгодности вступления Узбекистана в эту организацию по мере углубления реформ) будут синхронизированы, а реформы по адаптации экономики к членству в этих организациях станут проводиться параллельно.

Экономические реформы осуществлялись по всем направлениям динамично и показывали высокие результаты. Пятилетний период новых завершается успешно. Стране удалось сохранить положительные темпы роста в жестких условиях пандемии и обеспечить динамичное восстановление экономики в текущем году, прогнозы в отношении роста которой весьма благоприятные.

Так, по оценкам Центрального банка, ожидается, что в 2021-м рост реального ВВП будет в пределах 6-7 процентов. Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Узбекистана в 2021 и 2022 годах достигнет 4,8 и 5,5 процента соответственно. По последним прогнозам ЕБРР, ВВП Узбекистана вырастет на 6,8 процента в 2021 году и на шесть в 2022-м. А это позиционирует нашу страну самой быстрорастущей экономикой в Центральной Азии. Учитывая, что приведенные прогнозы существенно выше, чем во многих странах мира в текущем году, можно констатировать: в процессе проводимых реформ Узбеки­стану удалось укрепить конкурентные позиции своей экономики относительно экономик других стран.

За прошедший период подготовлена серьезная база для дальнейшего углубления реформ по широкому кругу направлений, требующих более серьезной подготовки, на последую­щие пять лет. Всемирный банк так охарактеризовал новый этап реформ: «Узбекистан переходит к реформированию рынка прав пользования и владения землей, созданию рынка капитала, трансформации госпредприятий». И реформы в этих областях уже начались. Конкретизация целей и задач по их углублению - в процессе формирования.

Обид Хакимов, Директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан