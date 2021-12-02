Узбекистан ужесточает карантинные требования для граждан, прибывающих из ряда зарубежных стран

Граждане некоторых стран, которые въезжают в Узбекистан, должны будут пройти десятидневный карантин, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Согласно решению республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавируса, въезжающие в Узбекистан из-за рубежа обязаны:

- иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия;

- при отсутствии ПЦР-теста с отрицательным результатом пройти экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции в аэропортах, вокзалах и пограничных пунктах пропуска.

Кроме того, пассажиры, которые въезжают на территорию Узбекистана из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта после выполнения вышеуказанных требований должны будут уйти на десятидневный домашний карантин или провести 10 дней в гостинице за свой счет.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приостанавливает авиасообщение с несколькими странами из-за нового штамма COVID-19.