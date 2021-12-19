Два грузовых поезда столкнулись в Узбекистане

Два грузовых поезда, перевозивших уголь, столкнулись в районе города Ангрен в Ташкентской области Узбекистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, сообщила пресс-служба МЧС страны.

"Инцидент произошел 19 декабря в 05:03 по местному времени. Один из составов из-за технических проблем остановился во время движения, в это время по железнодорожному пути двигался другой поезд, который врезался в остановившийся состав, в результате чего сошли с рельсов и перевернулись 20 вагонов, 14 из которых перевозили уголь, а шесть были пустыми", - говорится в сообщении.

В результате столкновения машинист одного из локомотивов и его помощник получили травмы и были госпитализированы.

Начато предварительное расследование инцидента.