Перебои в электроснабжении в Узбекистане повлияли на добычу газа

БАКУ /Trend/ - Перебои в электроснабжении в Узбекистане привели к снижению добычи газа, передает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского минэнерго.

В Узбекистане из-за снижения давления газа в распределительных сетях ввели временные ограничения на обслуживание на газовых АЗС. Специалисты уже принимают меры по восстановлению давления и подачи газа в жилые дома и на социальные объекты.

Природный газ будет полностью направлен на тепловые электростанции и соцобъекты, говорится в сообщении минэнерго.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)