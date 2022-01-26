Перебои в электроснабжении в Узбекистане повлияли на добычу газа
БАКУ /Trend/ - Перебои в электроснабжении в Узбекистане привели к снижению добычи газа, передает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского минэнерго.
В Узбекистане из-за снижения давления газа в распределительных сетях ввели временные ограничения на обслуживание на газовых АЗС. Специалисты уже принимают меры по восстановлению давления и подачи газа в жилые дома и на социальные объекты.
Природный газ будет полностью направлен на тепловые электростанции и соцобъекты, говорится в сообщении минэнерго.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)
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