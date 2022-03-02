Узбекистан нарастил товарооборот со странами СНГ
БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ вырос на 34,1 процента по сравнению с 2020 годом (11,8 миллиарда долларов) - до 15,8 миллиарда долларов, передает в четверг Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
В указанный период экспорт в страны СНГ составил 5,4 миллиарда долларов, а импорт – 10,4 миллиарда долларов.
С другими странами за аналогичный период внешнеторговый оборот вырос на 7,2 процента по сравнению с 2020 годом (24,4 миллиарда долларов) - до 26,2 миллиарда долларов.
По итогам 2021 года объем внешнеторгового оборота страны составил 42 миллиарда долларов, увеличившись на 16 процентов по сравнению с 2020 годом (36,2 миллиарда долларов).
(Автор: Натаван Рзаева)
Twitter: @NatavanRzayeva5
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