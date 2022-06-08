Узбекистан планирует нарастить торговлю и инвестиционное сотрудничество с Великобританией

БАКУ /Trend/ - 7 июня текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял заместителя Государственного секретаря Великобритании по международной торговле (министра экспорта) Майка Фрира.

Об этом сообщает Trend со сслыкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В составе британской делегации также присутствовали представители Лондонской фондовой биржи и финансовых корпораций «Standard Chartered» и «TheCityUk».

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления узбекско-британского партнерства в области инвестиций, торговли и промышленности.

Стороны с удовлетворением отметили положительные тенденции в развитии взаимной торговли: в 2021 году объём товарооборота между двумя странами вырос на 65 процентов, при этом экспорт из Узбекистана в Великобританию увеличился в 2,5 раза.

Во многом этому способствовало получение Узбекистаном статуса бенефициара Расширенной схемы Всеобщей системы преференций Великобритании («GSP Enhanced Framework»).

Положительная динамика в двусторонней торговле сохраняется и в 2022 году: в период с января по апрель товароборот вырос на 68 процентов по отношению к аналогичному показателю прошлого года, при этом узбекский экспорт в Соединенное Королевство увеличился в 2,6 раза.

Достигнута договоренность о выработке совместных мер по привлечению британских инвесторов к созданию совместных экспортоориентированных производств в Узбекистане, а также организации тренингов и практических семинаров для узбекских производителей и экспортеров по эффективному использованию преференций системы «GSP Enhanced Framework».

Также были обсуждены перспективы активизации инвестиционного сотрудничества. Подчеркивалось, что за последние несколько лет количество британских предприятий, работающих в Узбекистане, увеличилось на 40 процентов.

Обсуждены перспективы взаимодействия в рамках привлечения новых британских компаний для реализации проектов в области переработки продукции сельского хозяйства, животноводства, биофармацевтики, текстильной промышленности, информационно-коммуникационных технологий и «зеленой» энергетики.

В данном контексте стороны договорились активизировать работу по подготовке проведения 26-го Узбекско-Британского Совета по торговле и промышленности (UBTIC), который состоится в октябре текущего года в г.Ташкенте.

Мероприятие позволит укрепить связи между деловыми кругами двух стран, определить новые «точки роста» экономического партнерства и привлечь британские инвестиции и технологии в перспективные отрасли экономики Узбекистана.

По итогам встречи был определен формат дальнейшего взаимодействия в рамках каждого из рассмотренных направлений сотрудничества.