ЕС планирует реализовать новую инициативу в сфере сельского хозяйства Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ЕС планирует в ближайшие годы реализовать инициативу Team Europe (TEI) - "Поддержка современного и устойчивого сельского хозяйства и устойчивых источников средств к существованию в сельской местности в Узбекистане".

Об этом сообщила Trend менеджер программы развития представительства ЕС в Узбекистане Данута Эль Гуфф.

"Помимо ЕС, в этой инициативе будут участвовать компании из Франции (AFD), Германии (GIZ и KfW), а также Европейский банк инвестиций и Европейский банк реконструкции и развития. Подход TEI сочетает в себе ряд способов укрепления политического и институционального потенциала, увеличения финансовой поддержки как частных, так и государственных инвестиций, а также обеспечения доступа к европейскому опыту и знаниям", - сказала Эль Гуфф.

Менеджер рассказала о Многолетней индикативной программе ЕС на 2021-2027 годы для Узбекистана, которая также охватывает сектор сельского хозяйства.

По ее словам, цели программы заключаются в совершенствовании политики в секторе сельского хозяйства и государственных услуг, расширении возможностей для получения средств к существованию в сельской местности, достойных рабочих мест и доступа к рынкам, уделяя особое внимание наиболее уязвимым слоям населения (мелкие землевладельцы, молодежь, женщины, оставшиеся без работы в связи с миграцией, лица с ограниченными возможностями, репатрианты, внутренние временные трудовые мигранты), улучшении продовольственной безопасности и питания.