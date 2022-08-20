Начался процесс приватизации Uzbekistan Airways

В Узбекистане объявлен конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании для разработки стратегии приватизации Uzbekistan airways.

Как передает Trend со ссылкой на Kun, об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению государственными активами.

Всем местным и иностранным заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с запросом до 18:00 17 сентября текущего года.

Отмечается, что в целях реализации Стратегии развития нового Узбекистана, в частности, путем обеспечения конкуренции в экономике, создания равных условий субъектам предпринимательства, ускорения полноценного перехода на рыночные отношения, повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также увеличения объема частных инвестиций, указ президента от 8 апреля 2022 года предусматривает в срок до 1 сентября 2022 года начать работу по выставлению на торги государственной доли в размере 51 процента и более в уставном капитале АО Uzbekistan airways, в том числе путем публичного размещения (IPO) акций.

В связи с этим, Агентство по управлению государственными активами намерено привлечь на основе конкурентной процедуры консультанта для разработки стратегии приватизации АО Uzbekistan airways.

Приватизация активов в секторе гражданской авиации Республики Узбекистан нацелена на достижение следующих целей:

- развития конкуренции в секторе и сокращение участия в нем государства;

- повышения эффективности использования всех факторов производства, в том числе материальных, человеческих и финансовых, ресурсов;

- увеличения объема частных инвестиций для развития сектора.

Объем услуг консультанта в рамках данного проекта будет разделен на два этапа.

В случае, если консультант приходит к заключению, что продажа государственной доли АО Uzbekistan airways на консолидированном уровне является нецелесообразной, то консультант должен предоставить рекомендации по дальнейшей продаже государственной доли на уровне индивидуальных активов.

Сообщается, что Uzbekistan airways выполняет регулярные рейсы в более чем 50 пунктов назначения, в том числе страны Европы, Азии и Северной Америки. Представительства авиакомпании действуют более чем в 20 городах мира.

Помимо основной деятельности, в состав Uzbekistan airways входят, ООО Uzbekistan airways technics (техническое обслуживание воздушных судов), ООО Uzbekistan helicopters (специальная авиация), ООО O‘Quv-mashgulot markazi (образовательная деятельность) и ООО Ketring (бортовое питание).

По итогам 2021 года предприятия получило чистый доход в размере 6,3 трлн сумов и чистую прибыль в размере 53,7 млрд сумов, уставный фонд составляет 4,2 трлн сумов.

Более подробную информацию можно получить здесь.