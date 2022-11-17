Группа специалистов АО «Узбекнефтегаз» посетила SOCAR

БАКУ /Trend/ - Группа специалистов департамента HR АО «Узбекнефтегаз» посетила SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), передает Trend в четверг со ссылкой на узбекскую компанию.

По данным компании, рабочий визит состоялся в соответствии с «Дорожной картой» от 5 июля 2022 года, разработанной в целях расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере между АО «Узбекнефтегаз» и «SOCAR».

В рамках визита были изучены процессы системы управления персоналом, налаженной SOCAR. В частности, особое внимание было уделено системе подбора кадров, их обучения и развития, говорится в сообщении.

Также состоялся обмен опытом между специалистами двух компаний по этапам системы ключевых показателей эффективности (KPI), уровню стратегического планирования, определению приоритетов, стратегическим целям и показателям в процессе внедрения системы KPI в корпоративном масштабе.

Специалисты АО «Узбекнефтегаз» посетили головной офис SOCAR, месторождение «Биби-Эйбат» АО «Азнефть», являющееся структурным подразделением, Бакинскую Высшую нефтяную школу.