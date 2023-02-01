Узбекистан готов к запуску передовых систем мобильных платежей - ЦБУ

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан создал все условия для того, чтобы Apple pay и Google pay стали доступны на местном рынке.

Об этом сообщил Trend Бобур Уктамов, заместитель начальника управления международного сотрудничества Центрального банка Узбекистана (ЦБУ).

По словам Уктамова, никаких юридических ограничений для работы указанных систем в Узбекистане не существует.

"Центральный банк уделяет особое внимание развитию цифровых финансовых услуг, обеспечению доступа широких слоев населения к удаленным услугам, а также созданию альтернативных способов оплаты", - сказал он.

Кроме того, Уктамов подчеркнул, что мобильные приложения банков пользуются большим спросом среди граждан Узбекистана в течение последних нескольких лет.

"В стране появилось большое количество мобильных банковских приложений, которые также активно конкурируют с мобильными приложениями финтех-компаний. Следует отметить, что не только цифровые банки, но и обычные банки предоставляют свои услуги через мобильные приложения", - отметил он.

По словам Уктамова, мобильные приложения банков в Узбекистане предоставляют следующие услуги: классические кредиты, сбережения и различные виды платежей, онлайн-конвертация, заказ и открытие банковских карт (пластиковых и виртуальных), международные переводы, управление счетами и кошельками, а также операции по переводу с карты на карту и т.д.

"Банки Узбекистана также предлагают различные программы лояльности и кэшбэка через мобильные приложения. В настоящее время около 28 из 32 банков Узбекистана имеют собственные мобильные приложения", - добавил он.

Более того, замглавы сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране, в частности пандемия COVID-19, стала импульсом для развития системы мобильного банкинга в Узбекистане.

"Система позволила не только повысить качество и оптимизировать процедуру предоставления финансовых услуг населению, но и обеспечить автоматический сбор достоверной информации о физическом лице", - сказал Уктамов.

Среди государств Центральной Азии Google pay доступен в Кыргызстане и Казахстане, в то время как Apple pay доступна только в Казахстане.