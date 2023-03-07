Узбекская торговая ассоциация планирует увеличить экспорт в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Узбекская ассоциация "Узчармсаноат" планирует увеличить экспорт изделий из кожи, обуви и меха в Азербайджан.

Об этом сообщил Trend председатель ассоциации Фахриддин Бобоев.

По словам Бобоева, узбекские предприятия, такие как ООО "Sanfa Leather", ООО "Ravon Taraqqiyot Orzusi", ООО "Poyafzal Servis Urgut", ООО "Меховая Мода" и другие, в январе 2022 года экспортировали в Азербайджан изделия из кожи, обуви и меха на сумму 94 600 долларов.

Он добавил, что в общей сложности Узбекистан планирует увеличить стоимость экспорта изделий из кожи, обуви и меха до 500 000 долларов в 2023 году.

"В настоящее время ведется эффективная работа по увеличению экспорта кожевенно-обувной продукции, производимой в нашей стране, в Азербайджанскую Республику. В частности, налажены регулярные связи с крупными предприятиями Азербайджана для обеспечения их участия в международных выставках, проводимых в нашей стране", - отметил он.

Бобоев подчеркнул, что в этом году Узбекистан рассматривает возможность реализации 175 инвестиционных проектов по созданию новых предприятий в 2023 году, а также привлечения инвестиций в размере 420 миллионов долларов в рамках программ модернизации существующих мощностей.

"Как итог реализации программы на этот год в стране будет произведено дополнительно 23 миллионов квадратных метров кожи, 30,4 миллиона пар обуви, 813,000 единиц кожгалантерейных изделий, 30 квадратных метров искусственной кожи и фурнитуры, а также будут налажена переработка 4500 тонн шерсти и производство импортозамещающей продукции", - добавил он.