В минюсте Узбекистана рассказали об акциях по разъяснению содержания обновляемой Конституции

ТАШКЕНТ /Trend/ - В течение года министерство юстиции Узбекистана проводило различные акции по разъяснению содержания обновляемой Конституции населению.

Как передает корреспондент Trend, представители ведомства отметили, что министерством юстиции ежегодно традиционно проводятся правовые акции, направленные на повышение правовой грамотности населения.

Акция этого года проводилась по всей республике с целью разъяснения содержания обновляемой Конституции. В рамках данной акции гражданам были разъяснены конституционные нововведения, порядок участия в референдуме и содержание законодательства о референдуме, даны ответы на интересующие их вопросы.

В мероприятиях приняли участие около 100 тысяч граждан по всей республике, в том числе молодежь. Было распространено более 40 тысяч экземпляров буклетов, листовок, инфографики и других информационных материалов в различных формах.

Подготовлены руководства и брошюры, направленные на разъяснение сути законодательства о референдуме и обновляемой Конституции для тех слоев населения, которые не активно пользуются интернетом, в основном для граждан страны пожилого возраста. «По мере того, как в обществе Узбекистана все больше развиваются свобода слова и демократизация, мысли расходятся, идеи расходятся, то есть принципы плюрализма проникают глубже. Также приветствуются новые проекты и реформы. Это, в свою очередь, означает, что интерес к конституционной реформе высок», - сказали представители ведомства.

Напомним, что уже более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Из них более 452 тысяч человек проголосовали на территории страны, а за рубежом - более 159 тысяч человек.

Для голосования создано 10 758 участков, 55 из которых находятся в 39 зарубежных странах. В целом планируется участие около 20 миллионов граждан Узбекистана.