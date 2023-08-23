Узбекистан увеличил экспорт золота

БАКУ /Trend/ - В период с января по июль общий объем внешней торговли Узбекистана достиг $34,97 миллиарда, что на 23,3% превышает результаты того же периода прошлого года, передает Trend.

Согласно информации, экспорт составил $14,95 миллиарда, увеличившись на 31% по сравнению с прошлогодним показателем. Рост импорта был более умеренным - на 18,1%, однако всё равно значительно превысил экспорт, достигнув $20,02 миллиарда.

Выручка от поставок золота в июле существенно возросла, достигнув $5,63 миллиарда. Экспорт драгоценного металла теперь почти в два раза превышает соответствующий показатель за 2022 год.

Благодаря увеличившемуся экспорту золота на почти $500 миллионов, отрицательный баланс внешней торговли значительно снизился, сократившись с $5,45 до $5,06 миллиарда.

Китай продолжает оставаться ведущим торговым партнёром Узбекистана, составившим $6,89 миллиарда или 19,7% от всего объема внешней торговли. Из этой суммы, $5,36 миллиарда приходится на импорт из Китая.

Россия занимает второе место с объемом торговли в $5,27 миллиарда, оставаясь крупнейшим экспортным рынком для Узбекистана (экспорт в Россию составил $1,63 миллиарда). Третье место занимает Казахстан ($2,49 миллиарда), а за ним следуют Турция ($1,86 миллиарда) и Южная Корея ($1,27 миллиарда).

Торговля с Францией резко выросла, составив за семь месяцев $517,6 миллионов, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Более того, экспорт Узбекистана во Францию увеличился более чем в 3,5 раза, достигнув $239,5 миллионов с $67 миллионов.