Узбекистан объявил о росте зарплат и пенсий

БАКУ /Trend/ - С 1 декабря 2023 года зарплаты и пенсии в Узбекистане увеличатся в среднем на 7 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующий указ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 17 ноября 2023 года.

Согласно указу ”О повышении размеров заработной платы, пенсий и пособий", с 1 декабря текущего года суммы заработной платы и пенсий будут выглядеть следующим образом:

- минимальная заработная плата – 1,05 миллиона сумов (85,92 доллара),

- базовая сумма для расчета пенсии – 372 тысячи сумов (30 долларов),

- минимальная пенсия по возрасту – 725 тысяч сумов (59,3 доллара).

Базовая оценочная стоимость, к которой привязаны суммы контракта, штрафы, пошлины и другие показатели, составит 340 тысяч сумов (27,82 доллара).

Отметим, что последнее подобное изменение размеров пенсий и заработной платы было произведено 1 апреля 2023 года, когда они выросли в среднем на 7 процентов. Правительством Узбекистана планировалось увеличение зарплат, пенсий и пособий еще на 10 процентов, но решение было отложено на фоне увеличения дефицита бюджета страны.

Ранее в этом году министерство экономики и финансов Узбекистана сообщило, что дополнительное повышение заработной платы на 1 процент потребует около 1,3 трлн сумов (106,3 млн долларов) в год, а повышение пенсий на 1 процент — 600 млрд сумов (49 млн долларов) в год.

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