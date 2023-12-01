Узбекская платформа электронной коммерции занимает около 80% рынка

БАКУ /Trend/ - Платформа Uzum занимает почти 80% доли рынка электронной коммерции в Узбекистане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил операционный директор Uzum Роман Лаврентьев на проходящем в Баку Инновационном саммите "InMerge" ("InMerge Innovation Summit").

По словам Лаврентьева, успех Uzum обусловлен не только высокой функциональностью платформы, но и активным взаимодействием с клиентами.

"Цифры великолепны, но для меня лично важнее обратная связь от реальных людей в Узбекистане", - подчеркнул он.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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