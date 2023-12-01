Президент Узбекистана выступил за скорейшее согласование механизма по адаптации к изменению климата

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения в ходе речи на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, передает в пятницу Trend.

«На платформе Центральноазиатского диалога по климату мы разрабатываем Стратегию адаптации, а также высоко оцениваем принятое вчера важное решение о создании Фонда «потерь и ущерба», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным, и обязательно учитывать интересы развивающихся стран.

«В этом контексте целесообразно рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе в форматах «Большой семёрки» и «Большой двадцатки», - сказал он.