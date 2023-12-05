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Узбекистан и ОАЭ будут совместно сотрудничать в области ВИЭ

Узбекистан Материалы 5 декабря 2023 03:52 (UTC +04:00)
Узбекистан и ОАЭ будут совместно сотрудничать в области ВИЭ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министерство инвестиций, промышленности и торговли, министерство энергетики Республики Узбекистан, а также министерство инвестиций ОАЭ заключили Меморандум о взаимопонимании для содействия инвестиционному сотрудничеству в ключевых секторах экономики, передает Trend.

Согласно информации, сюда также относится производство, передача и распределение возобновляемой энергии.

Сообщается, что в церемонии подписания приняли участие министры из Узбекистана – Лазиз Кудратов и Журабек Мирзамахмудов, а также из ОАЭ – Мухаммад аль-Сувейди. Согласно документ, предусматривается сотрудничество в области области производства ветряных, солнечных, гидроэлектростанций, а также строительства объектов для хранения выработанной энергии.

Отмечается, что для эффективной реализации планируется разработать совместный план мероприятий с конкретными механизмами и определением ответственных структур.

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