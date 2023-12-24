Узбекистан расширяет сотрудничество с российской компанией "КамАЗ"

БАКУ /Trend/ - Представители министерства высшего образования, науки и инноваций, Совета министров Республики Каракалпакстан, министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана провели встречу с представителями российской компании "КамАЗ", передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки специалистов для "КамАЗ" в Республике Каракалпакстан, их последующего трудоустройства, внедрения совместных образовательных программ в профессиональных учебных заведениях, а также признания квалификации выпускников в России.

Также представители "КамАЗ" ознакомились с процессом подготовки среднего персонала и системой профессиональной подготовки граждан в Республике Каракалпакстан.

Представители компании предоставили детальную информацию о доступных вакансиях и условиях труда. В рамках этой инициативы 5200 студентов из 75 профессиональных образовательных учреждений Республики Каракалпакстан, Бухарской и Джизакской областей Узбекистана участвовали в онлайн-ярмарках вакансий, проходивших с 13 по 22 декабря.

Планируется проведение онлайн-ярмарок труда под названием "Дни КамАЗ" во всех регионах республики.