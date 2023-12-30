В Узбекистане планируют ограничить ввоз автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане рассматривается возможность ужесточения правил ввоза автомобилей и электромобилей, передает Trend.

Согласно проекту постановления правительства, который проходит обсуждение, физическим лицам может быть ограничен ввоз автомобилей, позволяя им импортировать не более одного автомобиля для собственных нужд в течение календарного года. Кроме того, предлагается запретить ввоз автомобилей физическими лицами в коммерческих целях с 2024 года.

Проект также предлагает освободить от обязательной сертификации транспортные средства, которые импортируются государственными предприятиями, производственными предприятиями и субъектами хозяйствования для собственного использования и не предназначенные для реализации в Узбекистане.

Также рассматривается возможность выдачи документов об одобрении типа транспортного средства на основе действующих сертификатов или протоколов испытаний, предоставленных аккредитованными лабораториями иностранных государств для транспортных средств, электробусов и электромобилей, изготовленных в Узбекистане крупноузловой сборкой и ввозимых в страну в коммерческих целях.

Также предлагается обязать предпринимателей, продавших более 50 электромобилей в год, устанавливать зарядные станции и обеспечивать их бесперебойную работу. При этом планируется вернуть порядок продажи новых импортных автомобилей только через официальных дилеров предприятий-производителей.

В целом, эти предложения направлены на более тщательное регулирование ввоза и использования автомобилей в стране.