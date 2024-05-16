МВФ прогнозирует рост экономики Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Прогноз развития экономики Узбекистана в целом позитивный, хотя сохраняются внутренние и внешние риски. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ), передает Trend.

Текущая ситуация, перспективы и риски

Несмотря на то, что объёмы денежных переводов вернулись к уровням до 2022 года, расширительная налогово-бюджетная политика, увеличение инвестиций в основной капитал и активное частное потребление привели к росту реального ВВП на 6% в 2023 году.

В первом квартале 2024 года рост составил 6,2% в годовом выражении. Устойчивый рост реальных доходов и меры по расширению социальной защиты, принимаемые с 2020 года, способствовали снижению уровня бедности с 17% в 2021 году до 11% в 2023 году, отмечает МВФ.

Годовая инфляция снизилась с 12,3% в конце 2022 года до 8% в марте 2024 года благодаря высокой основной ставке Центрального банка и снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители.

Дефицит счета текущих операций платёжного баланса увеличился с 3,5% ВВП в 2022 году до 8,6% ВВП в 2023 году, поскольку рост импорта машин и оборудования, сокращение объёма денежных переводов, увеличение чистых процентных платежей по внешнему долгу и репатриация доходов предприятий с иностранным капиталом нивелировали активный экспорт золота.

Международные резервы ЦБ сократились на 1,2 млрд долларов в 2023 году, но остаются на высоком уровне и составляют около 9 месяцев импорта на конец марта 2024 года.

Прогноз и риски

МВФ отмечает, что усилия по реформам, особенно в энергетике, приватизации и секторе госпредприятий, улучшают экономические перспективы. Ожидается, что рост реального ВВП останется высоким на уровне 5,4% в 2024 году и увеличится до 5,5% в 2025 году, поддерживаемый внутренним спросом.

Фискальная корректировка, замедление роста банковского кредитования и снижение импорта, который временно вырос в 2023 году, будут сдерживать рост импорта и сокращать дефицит счета текущих операций в 2024 и 2025 годах.

Инфляция, вероятно, временно повысится к концу 2024 года из-за роста цен на электроэнергию и газ, но жёсткая макроэкономическая политика и структурные реформы должны снизить её до целевого уровня, установленного Центробанком.

Высокая неопределённость внешних условий увеличивает риски, включая геоэкономические последствия войны в Украине, волатильность цен на сырьевые товары и замедление роста мировой экономики. Внутренние риски включают медленную фискальную консолидацию, ослабление банковских балансов и обязательства государственных предприятий.

Ускорение реформ, приток доходов и капитала, а также рост цен на золото могут привести к превышению прогнозов.

Налогово-бюджетная политика

Правительство планирует сократить дефицит бюджета до 4% ВВП в 2024 году и до 3% в 2025 году. Это необходимо для поддержания устойчивости государственных финансов и сдерживания инфляции, при этом нужно защитить уязвимые слои населения и повысить эффективность экономики.

Консолидация будет основываться на мерах, способствующих росту: сокращение неадресных энергетических субсидий, повышение адресности социальных расходов и снижение объёмов директивного кредитования.

МВФ считает, что власти должны быть готовы принять дополнительные меры для достижения целевых показателей дефицита бюджета, если возникнут риски, связанные с доходами или расходами. Расширение налоговой базы, модернизация налоговой системы, повышение эффективности расходов и управление фискальными рисками будут поддерживать дальнейшие усилия в этой области.

Риски и рекомендации по ГЧП

Миссия МВФ рекомендует установить пределы гарантий для проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) в соответствии с законом о государственном долге, учитывая результаты продолжающейся инвентаризации, чтобы избежать рисков, связанных с ГЧП.

Денежно-кредитная политика и политика обменного курса

МВФ считает, что в денежно-кредитной политике приоритетом должно оставаться снижение инфляции. Центральному банку необходимо тщательно следить за динамикой цен и поддерживать жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не выйдет на устойчивую траекторию снижения. В случае роста цен на энергоносители, влияющего на базовую инфляцию и инфляционные ожидания, ЦБ рекомендуется повысить основную ставку.

Также МВФ подчеркивает важность дальнейшего усиления передачи воздействия денежно-кредитной политики. Поддержание независимости Центрального банка и взвешенная денежно-кредитная политика будут способствовать дедолларизации и укреплению каналов трансмиссии.

Ускорение реформ в финансовом секторе, включая приватизацию государственных банков, сокращение директивного кредитования и развитие межбанковского рынка, будет содействовать снижению избыточной ликвидности и развитию местного рынка капитала. Повышение гибкости обменного курса поможет абсорбировать потенциальные шоки и сохранить международные резервы.

Стабильность финансового сектора

Снижение роста ипотечных и автокредитов после ужесточения коэффициентов соотношения суммы кредита к стоимости залога (LTV) и введения ограничений на долговую нагрузку (DSTI) с июля 2024 года поможет сдерживать накопление финансовых рисков и долговой нагрузки заемщиков.

МВФ рекомендует официальным органам проводить независимую оценку качества активов, совершенствовать стандарты оценки рисков и классификации активов, поэтапно отходить от директивного кредитования и ограничить валютное финансирование для предприятий без валютной выручки.

Запланированная на 2024−2025 годы Программа оценки финансового сектора (FSAP) поможет выявить уязвимости и разработать дорожную карту реформ. Реформирование государственных банков остаётся приоритетом, направленным на улучшение управления, достижение коммерческих целей и подготовку к приватизации.

Государственные банки, занимая 68% банковских активов, доминируют в финансовой системе. После приватизации «Ипотека-банка» принято решение о приватизации двух крупных госбанков — «Асака» и Узпромстройбанка. Банки, остающиеся в государственной собственности, должны работать на коммерческой основе с эффективным управлением. Некоммерческую деятельность следует перенести в бюджет или обеспечить прозрачное финансирование таких расходов.

Периодическая оценка целесообразности сохранения банков в госсобственности и реструктуризация несостоятельных госбанков для приватизации или санации необходимы.

Структурные реформы

МВФ отмечает значительный прогресс в либерализации экономики, включая реформу тарифов в энергетике, что способствует эффективному использованию энергии, привлечению инвестиций, повышению надёжности энергоснабжения и укреплению государственных финансов.

Рекомендуется продолжать реформу государственных предприятий, уделяя внимание разделению регуляторных и операционных функций, поэтапному отказу от некоммерческих целей, повышению квалификации руководства, усилению независимости советов директоров и внедрению прозрачной отчетности. Это упростит приватизацию госпредприятий и повысит их эффективность.

Для борьбы с коррупцией следует принять законы о декларировании активов и конфликте интересов, внедрить систему декларирования доходов, обеспечить доступ к информации и повысить её соблюдение. Введение закона о защите информаторов и повышение подотчётности также помогут в борьбе с коррупцией.

Повышение независимости Счётной палаты и судебной системы будет способствовать улучшению финансового надзора, исполнению контрактов и улучшению условий ведения бизнеса.