Китайская компания намерена запустить в Узбекистане предприятие по сборке автомобилей

ТАШКЕНТ /Trend/ - Китайская компания China Xiaou Group планирует открыть предприятие по сборке автомобилей в Ферганской области Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията (администрации) области, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита делегации хокимията было подписано Соглашение о создании предприятия стоимостью $1,5 млрд.

Сообщается, что документ подписали хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров и глава China Xiaou Group Хуан Хе.

На первом этапе проекта будет инвестировано $50 млн в создание линий сборки и покраски автомобилей.

Планируется, что ежегодный объем производства составит 60 тыс. автомобилей и электромобилей.

Во втором и третьем этапах инвестор намерен вложить $350 млн и $1,1 млрд соответственно. Это позволит локализовать производство и увеличить выпуск автомобилей до 100 тыс. единиц в год.