Назван объем экспорта напитков и табака из Узбекистана за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан с января по октябрь этого года экспортировал напитки и табачные изделия на сумму 115 миллионов долларов США.

Как передает Trend, согласно данным агентства статистики Узбекистана, этот показатель увеличился на 15,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (99,8 миллиона долларов США в январе-октября 2023 года).

Экспорт напитков с января по июль 2024 года составил 44,7 миллиона долларов США, что на 20,5 процента меньше, чем в предыдущем году (53,9 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

В то же время объем экспорта табачных изделий за этот период достиг 70,2 миллиона долларов США. Этот показатель увеличился на 52,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (46 миллионов долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).

Экспорт Узбекистана достиг 22,4 миллиарда долларов США с января по октябрь 2024 года, в то время как импорт составил 31,9 миллиарда долларов США.