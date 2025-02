Япония планирует укрепить IT-сектор Узбекистана с помощью долгосрочной стратегии - Сакураи Акихиро (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Япония намерена сыграть ключевую роль в преобразовании IT-сектора Узбекистана, вкладывая значительные инвестиции и реализуя долгосрочную стратегию по созданию цифровых хабов и развитию нового поколения IT-специалистов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал советник министра цифровых технологий Узбекистана Сакураи Акихиро.

"Японские компании активно выходят на рынок IT Узбекистана и становятся резидентами IT Park Uzbekistan. По состоянию на февраль 2025 года число резидентов IT-парка с японским капиталом достигло десяти компаний, из которых пять уже экспортируют IT-услуги в Японию. Это значительный рост по сравнению с началом 2024 года, когда министерство цифровых технологий и IT Park начали серьезную работу в этом направлении", - отметил он.

По его словам, девять японских компаний - резидентов IT Park - создали 87 новых рабочих мест в Узбекистане в 2024 году. Эти компании не только внедряют передовые технологии, но и создают высококвалифицированные рабочие места и обучают специалистов.

"Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) активно участвует в этом процессе. Мы совместно с ними работаем над формированием сильной рабочей силы, способной удовлетворить растущий спрос на мировом IT-рынке. В рамках долгосрочного видения Япония планирует укрепить потенциал IT-сектора Узбекистана, создавая больше цифровых хабов и специализированных исследовательских центров", - подчеркнул Сакураи Акихиро.

Говоря о будущих планах, он отметил, что стратегия Японии в Узбекистане включает в себя увеличение числа IT-специалистов в стране - в частности, удвоение количества резидентов IT-парков и значительное расширение роли узбекских IT-кадров в японских компаниях к 2025 году.

Также он затронул острую социальную проблему Японии - старение населения и сокращение численности рабочей силы. Согласно прогнозам METI, к 2030 году нехватка IT-специалистов в стране может составить 790 000 человек при худшем сценарии.

"В этом контексте METI и министерство цифровых технологий Узбекистана подписали в конце октября 2024 года Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие и эффективное использование цифровых талантов", - добавил он.

Кроме того, японская организация JETRO (Японская организация внешней торговли) поддерживает Цифровую стратегию Узбекистана-2030, целью которой является увеличение экспорта IT-услуг до 5 миллиардов долларов США. В рамках этого сотрудничества организуются совместные мероприятия, включая конференцию Uzbekistan IT Outsourcing Conference в Токио и визиты японских IT-миссий в Узбекистан.

"Японские компании всегда нацелены на долгосрочное сотрудничество. В моей концепции - трехэтапный план: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегия до 2030 года. Создание японских IT-хабов и исследовательских центров в Узбекистане входит в среднесрочный этап. Крайне важно сформировать общее видение, укрепить взаимное доверие и углублять сотрудничество", - подчеркнул Сакураи Акихиро.

По его словам, долгосрочное сотрудничество Японии и Узбекистана в сфере цифровых технологий имеет огромный потенциал.

"Я уже начал обсуждения с правительством Японии, государственным и частным секторами, академическими кругами и финансовыми учреждениями - от глобальных корпораций до местных IT-компаний - для продвижения узбекско-японского IT-партнерства. В настоящее время существует прочный потенциал для привлечения новых японских компаний в IT Park, и мы прогнозируем рост числа резидентов IT-парков более чем в два раза и 35-кратное увеличение экспорта IT-услуг в Японию к 2025 году", - отметил он.

Он также добавил, что разрабатываются меры по укреплению сотрудничества в сфере цифровых технологий, включая повышение осведомленности о потенциале Узбекистана, развитие IT-индустрии страны и создание благоприятных условий для деятельности IT-компаний.