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Президент Узбекистана предложил учредить Комитет партнерства в формате "Центральная Азия - ЕС"

Узбекистан Материалы 4 апреля 2025 11:54 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана предложил учредить Комитет партнерства в формате "Центральная Азия - ЕС"

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Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
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БАКУ /Trend/ – Считаем целесообразным учреждение Комитета партнерства на уровне заместителей премьер-министров в формате "Центральная Азия - ЕС" с проведением ежегодных встреч.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в городе Самарканд.

Президент подчеркнул важность внедрения механизмов практической реализации достижений и договоренностей, которые обсуждаются на саммите.

"Уверен, что руководители ведущих европейских институтов и финансовых организаций убедились в том, что Центральная Азия выступает с общих позиций и готова к полномасштабному сотрудничеству в качестве надежного и ответственного партнера", - отметил он.

Шавкат Мирзиёев также выразил удовлетворение историческим решением о создании стратегического партнерства между двумя регионами. Для практической реализации всех достигнутых договоренностей и инициатив он предложил секретариату саммита вместе с экспертами подготовить "дорожную карту", которую планируется утвердить в рабочем порядке в течение месяца.

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