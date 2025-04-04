Президент Узбекистана предложил учредить Комитет партнерства в формате "Центральная Азия - ЕС"

БАКУ /Trend/ – Считаем целесообразным учреждение Комитета партнерства на уровне заместителей премьер-министров в формате "Центральная Азия - ЕС" с проведением ежегодных встреч.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в городе Самарканд.

Президент подчеркнул важность внедрения механизмов практической реализации достижений и договоренностей, которые обсуждаются на саммите.

"Уверен, что руководители ведущих европейских институтов и финансовых организаций убедились в том, что Центральная Азия выступает с общих позиций и готова к полномасштабному сотрудничеству в качестве надежного и ответственного партнера", - отметил он.

Шавкат Мирзиёев также выразил удовлетворение историческим решением о создании стратегического партнерства между двумя регионами. Для практической реализации всех достигнутых договоренностей и инициатив он предложил секретариату саммита вместе с экспертами подготовить "дорожную карту", которую планируется утвердить в рабочем порядке в течение месяца.