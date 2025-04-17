Чехия заинтересована в проектах ЕС в Узбекистане через "Global Gateway" - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Чехия внимательно изучает возможность участия своих компаний в проектах, располагающих финансированием в рамках Global Gateway (инвестиционной стратегии ЕС, направленной на поддержку устойчивых инфраструктурных инициатив в Центральной Азии).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол Чехии в Узбекистане Лубомир Фреборт.

"Я говорю, в частности, о проектах, ориентированных на такие направления, как цифровая взаимосвязь, транспорт, критически важное сырье, а также водный, энергетический и климатический секторы", - отметил он.

По словам посла, Чехия проявляет серьезный интерес к богатым залежам стратегических полезных ископаемых в Узбекистане, включая уран и медь.

"Этот приоритет соответствует европейской стратегии по диверсификации производственно-сбытовых цепочек и поиску более надёжных источников поставок критически важных сырьевых и других ресурсов, необходимых для обеспечения устойчивости и трансформации чешской промышленности", - подчеркнул Лубомир Фреборт.

Он напомнил, что в 2023 году Чехия и Узбекистан договорились институционализировать сотрудничество в горнодобывающей и геологической сферах, создав совместную рабочую группу.

"В ответ чешские компании предлагают передовые горнодобывающие технологии и оборудование для поддержки добычи и переработки этих ресурсов. В начале этого года делегация, состоящая из ведущих чешских компаний и учреждений в области горного дела и геологии, посетила Узбекистан, чтобы на месте изучить возможности сотрудничества. В ходе этой миссии у меня лично была возможность обсудить эти приоритеты с министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана", - отметил посол.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Чехией и ЕС в целом представляет собой взаимовыгодные отношения.

"Важно подчеркнуть, что сотрудничество с ЕС в целом и с Чехией в частности - это действительно формат, приносящий выгоду обеим сторонам. Чешские компании гордятся тем, что строят равноправные партнерства", - сказал он.

Говоря о транспортной отрасли, Лубомир Фреборт отметил, что железнодорожное сотрудничество является традиционным направлением в экономических отношениях между странами.

"В настоящее время мы активно работаем над одним флагманским проектом, который должен быть реализован в этой сфере. Кроме того, чешские компании заинтересованы в участии в контрактах по расширению и/или модернизации трамвайного парка в Самарканде, троллейбусного парка в Ургенче, а также в развитии линий ташкентского метрополитена.

Чешские компании также готовы внести свой вклад в развитие аэропортов и инфраструктуры, связанной с управлением воздушным движением. Помимо продолжающихся поставок самолётов L-410 чешского производства в Uzbekistan Airways, растет интерес со стороны чешского производителя, специализирующегося на небольших частных самолетах, подходящих для рекреационных полетов и таких активностей, как парашютный спорт", - добавил посол.

Лубомир Фреборт приветствовал предстоящее возобновление прямых авиарейсов между Ташкентом и двумя чешскими городами.

"Наконец, мы рады, что прямые рейсы между Ташкентом и Прагой, а также между Ташкентом и Карловыми Варами возобновятся в предстоящем летнем сезоне. Эти прямые сообщения еще больше укрепят экономические и культурные связи между нашими странами", - сказал он.

Посол также обратил внимание на поддержку, которую Чехия оказывает Узбекистану в вопросе выхода на европейские рынки, в частности через сертификацию CE и развитие потенциала.

"Конкретный пример - участие чешской компании в модернизации лабораторий и возможностей Узбекистана в области метрологии и стандартизации до уровня европейских норм - это ключевые шаги для компаний, стремящихся экспортировать в ЕС, где крайне важны точность и соблюдение стандартов", - пояснил он.

Он отметил, что такие учреждения, как Чешский институт метрологии, также участвуют в программах повышения квалификации, включая обучение узбекских специалистов в Чехии с целью углубления их технической подготовки. Кроме того, агентство CzechInvest предлагает широкий спектр услуг для поддержки иностранных инвесторов и экспортеров, способствуя сближению Узбекистана с европейским рынком.

По словам посла, Чехия видит большие перспективы во многих отраслях.

"Существует множество сфер, в которых Чехия может предложить решения и экспертизу, включая горнодобывающую промышленность, транспорт, управление водными ресурсами, развитие городской инфраструктуры и решений для "умных городов", медицинские технологии, пищевую промышленность и оборону", - сказал он.

В заключение посол добавил, что чешские экспортно-ориентированные компании хорошо представлены в каждой из этих областей и стремятся к созданию новых взаимовыгодных партнерств. По мере того как Узбекистан продолжает модернизировать и диверсифицировать свою экономику, Чехия готова быть его долгосрочным партнером в этом процессе трансформации.