Владимир Путин считает верной, хотя и запоздалой инициативу ЕС по Ирану

Евросоюз, пытаясь обойти санкции США против Ирана, исполняет взятые на себя обязательства по иранской ядерной сделке, видя в этом элемент мировой стабильности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает в четверг ТАСС.

"Она опоздала немножко, но лучше поздно, чем никогда", - сказал российский лидер, комментируя инициативу ЕС по обходу санкций США против Ирана. Путин полагает, что Европа в данном случае "хочет исполнять взятые на себя международные обязательства" в отношении иранской ядерной сделки, "и видит в этом, также как и мы, элемент стабильности в мировых делах, в мировой политике, что так или иначе отражается и на мировой экономике".

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