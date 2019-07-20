Иран заявил, что экипаж Stena Impero останется на борту до конца расследования

Все члены экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава ведомства, отвечающего за порты, расположенные на территории провинции Хормозган, британский танкер "был вовлечен в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. "Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования инцидента", - приводит агентство его слова.

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