В Тегеране заявили о готовности вновь сокращать обязательства по ядерной сделке

Тегеран готов пойти на третий шаг по сокращению выполнения своих обязательств по ядерной сделке, если ситуация с выполнением соглашения другими странами - подписантами не изменится. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается сокращения нами выполнения своих обязательств по ядерной сделке, то мы сохраним прежний подход. Если по окончанию обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдем к третьему этапу по сокращению обязательств ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайтепрезидента. Он добавил, что "затем будет предоставлен новый срок в 60 дней, чтобы найти решение для этой проблемы".

8 мая 2019 года Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.