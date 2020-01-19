Военные Ирана задержали кувейтские судна

Катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе три судна, принадлежащие Кувейту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, КСИР заявил, что "три кувейтских судна были захвачены после того, как они вторглись в иранские территориальные воды".

Официальных комментариев со стороны властей эмирата по поводу данного инцидента до сих пор не поступало.

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