Представитель Ирана при ОПЕК скончался в возрасте 68 лет

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили скончался в возрасте 68 лет.

Об этом передает Trend со ссылкой на агетство İRNA.

Сообщается, что Хосейн Каземпур Ардебили в начале мая впал в кому из-за кровоизлияния в мозг. Каземпур Ардебили умер рано утром.