Представитель Ирана при ОПЕК скончался в возрасте 68 лет
Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили скончался в возрасте 68 лет.
Об этом передает Trend со ссылкой на агетство İRNA.
Сообщается, что Хосейн Каземпур Ардебили в начале мая впал в кому из-за кровоизлияния в мозг. Каземпур Ардебили умер рано утром.
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